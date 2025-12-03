El Mañanero del 3 de diciembre: Las solicitudes de Maduro que Trump habría rechazado

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del miércoles, 3 de diciembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Las solicitudes de Maduro que Trump habría rechazado según Reuters

Las opciones para una eventual salida de Nicolás Maduro del poder se reducen, luego de una llamada de 15 minutos entre él y el presidente estadounidense Donald Trump el pasado 21 de noviembre.

Según fuentes citadas por la agencia de noticias Reuters, Trump reveló el rechazo a una serie de solicitudes por parte del gobernante de Venezuela.

De acuerdo con estos datos, Maduro le habría pedido a Trump un salvoconducto para abandonar Venezuela junto con su familia, en medio de acusaciones de narcotráfico, violaciones de derechos humanos y corrupción.

Sin embargo, según fuentes que hablaron con Reuters, Trump rechazó la mayoría de estas demandas, que incluían una amnistía completa, la eliminación de sanciones sobre su gobierno y el levantamiento de cargos ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Recién salido del horno: otras noticias

Venezolanos buscan rutas alternativas tras suspensión de vuelos directos hacia España

Balance CNP 2025: “21 colegas presos y 111 agresiones contra la libertad de expresión”

Maduro bailó en un acto público y aseguró que no lo podrán sacar “jamás”

Celebrarán en el mundo entrega de Nobel de la Paz, menos en Venezuela

Casa Blanca sugirió que mató a dos sobrevivientes de ataques a “narcolanchas”

Dólar/Euro BCV

Lo que rompe en redes

Periodistas le preguntaron este martes, 2 de diciembre, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si el gobernante Nicolás Maduro le ha “ofrecido” abandonar el poder. “¿Maduro le ofreció irse?”, preguntó un reportero al finalizar la reunión de su gabinete en la Casa Blanca, a lo que el mandatario estadounidense respondió: “Sí, lo hará”.

Reporter: Has Maduro offered to leave? pic.twitter.com/tMBhAWSPdU — Acyn (@Acyn) December 2, 2025

Azuquita pa’l café

En noviembre nacieron dos ejemplares de león blanco de Timbavati en el Zoológico Las Delicias, Maracay, estado Aragua. La noticia causó gran emoción en la localidad tras conocer que el apareamiento entre la leona Camatagua y el león Sebastián dio fruto a dos cachorros que, por ahora, presentan dinámicas de cuidados distintas. Uno de los cachorros es amamantado de manera natural por su madre, mientras que el otro requiere de alimentación artificial por parte del equipo de veterinarios y cuidadores.

La ñapa (recomendamos…)