Maduro bailó en un acto público y aseguró que no lo podrán sacar “jamás”

El gobernante Nicolás Maduro se mostró bastante efusivo durante un acto público del PSVU celebrado el pasado 1 de diciembre. Sobre la tarima del evento, bailó al ritmo de un remix de uno de los mensajes que ha enviado al mandatario Donald Trump, en el marco de las tensiones de más de tres meses con Estados Unidos, quien lo señala de dirigir el “Cartel de los Soles”.

“The peace, forever, forever, decirle al pueblo de EEUU, no a la guerra, no queremos una guerra en el Caribe y Suramérica. Not, no war, yes peace“, es la letra que Maduro bailó ante sus simpatizantes.

Maduro is currently dancing onstage at a public rally pic.twitter.com/AvklWYyJb2 — TaraBull (@TaraBull) December 1, 2025

En el acto, realizado cerca del Palacio de Miraflores, Maduro juramentó a los integrantes de los Comandos de Comunidad Bolivarianos Integrales así como también al Buró Político del PSUV, el cual asume la conducción “del nuevo proceso popular constituyente de los Comités Bolivarianos de Base Integral”, se lee en un reporte de prensa presidencial.

En medio del evento, Maduro denunció que Venezuela tiene 22 semanas bajo acciones de “terrorismo psicológico” por parte de Estados Unidos

“22 semanas que nos han puesto a prueba, 22 semanas de ejercicios populares, militares y policiales, que han puesto a Venezuela en un punto que no tuvimos nunca de capacidad defensiva integral. Preparándonos para defender nuestra tierra, nuestra soberanía, nuestra dignidad”, destacó.

El líder oficialista dijo que su gobierno “no se mete con nadie” y pidió que “no se metieran” con Venezuela.

“No nos han sacado con su terrorismo psicológico ni un centímetro del camino correcto por donde hemos andado siempre. Jamás, sea la circunstancia que nos toque vivir, jamás nos podrán sacar del camino de construir la patria potencia que se merece este pueblo, no nos podrán sacar jamás.”, reafirmó.

¿Trump puso un ultimátum a Maduro?

El pasado domingo, el presidente estadounidense confirmó que sí había conversado con el gobernante venezolano, sin revelar mayores detalles. Solo mencionó que, a su juicio, la conversación no salió “ni bien, ni mal”.

Pero según informaciones publicadas por el Miami Herald y Reuters, en esa llamada del 21 de noviembre, Maduro habría condicionado su salida del país a una amnistía completa, eliminación de las sanciones tanto a él como a 100 funcionarios, y a frenar la investigación contra su gobierno en la Corte Penal Internacional. También, habría propuesto que la vicepresidenta Delcy Rodríguez quedara encargada del gobierno y que se convocaran nuevas elecciones.

Según los informantes que revelaron datos a ambos medios, Trump rechazó la mayoría de sus solicitudes en la llamada, y le fijó un plazo a Maduro de una semana para abandonar Venezuela “al destino de su elección” junto con sus familiares, fecha límite que se habría vencido el viernes 28 de noviembre.

Un día después, el gobernante republicano anunció que el espacio aéreo de Venezuela podría considerarse “cerrado”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.