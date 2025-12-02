Las solicitudes de Maduro que Trump habría rechazado según Reuters

Las opciones para una eventual salida de Nicolás Maduro del poder se reducen, luego de una llamada de 15 minutos entre él y el presidente estadounidense Donald Trump el pasado 21 de noviembre.

Según fuentes citadas por la agencia de noticias Reuters, Trump reveló el rechazo a una serie de solicitudes por parte del gobernante de Venezuela.

De acuerdo con estos datos, Maduro le habría pedido a Trump un salvoconducto para abandonar Venezuela junto con su familia, en medio de acusaciones de narcotráfico, violaciones de derechos humanos y corrupción.

Sin embargo, según fuentes que hablaron con Reuters, Trump rechazó la mayoría de estas demandas, que incluían una amnistía completa, la eliminación de sanciones sobre su gobierno y el levantamiento de cargos ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Maduro también propuso que su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumiera un gobierno interino en preparación para nuevas elecciones. A pesar de las múltiples solicitudes, Trump no solo rechazó estas demandas, sino que también le ofreció a Maduro un plazo de una semana para salir del país bajo condiciones de “seguridad” junto con su familia.

Este plazo expiró el viernes pasado, lo que habría llevado a Trump a anunciar el cierre del espacio aéreo venezolano, según fuentes citadas.

El mandatario estadounidense confirmó el domingo que habló con Maduro, aunque no ofreció detalles. La Casa Blanca declinó ampliar información, mientras que el Ministerio de Comunicación venezolano no respondió de inmediato a solicitudes de comentario de la agencia.

Crece la tensión

Estados Unidos ha reiterado que no reconoce a Maduro como presidente legítimo desde su reelección en 2024, proceso que tanto Washington como varios gobiernos occidentales consideraron fraudulento. Observadores independientes sostienen que la oposición obtuvo una victoria amplia en esos comicios.

Desde el mes de agosto de 2025, EEUU desplegó fuerzas militares en el Caribe para operaciones antinarcóticos y comenzó a detonar lanchas -algunas provenientes según afirman de Venezuela-. Adicionalmente, el pasado 15 de noviembre, el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado, designó al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera (FTO) y global, acusándolo de brindar apoyo a otros grupos criminales como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa. Las autoridades de ese país señalan a altos funcionarios del gobierno venezolano, como el gobernante Nicolás Maduro, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, como los supuestos líderes de esta red.

En una concentración realizada el lunes, Maduro declaró su «lealtad absoluta» al pueblo venezolano y dijo que “no lo podrán sacar jamás” del camino de la revolución . Entretanto, fuentes consultadas por la Reuters señalaron que aún no está claro si puede plantearse una nueva propuesta sobre un eventual salvoconducto. Un alto funcionario estadounidense confirmó que Trump revisó el tema venezolano en una reunión con asesores, aunque no se especificaron decisiones.

Otro informante con conocimiento de las discusiones internas en Washington no descartó por completo una salida negociada para Maduro, pero subrayó que persisten discrepancias importantes y varios aspectos sin resolver.

Estados Unidos mantiene además una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro, y ofrece 25 millones por otros altos funcionarios, entre ellos el ministro de Interior, Diosdado Cabello. Todos han negado los señalamientos.

*Con información de Reuters y TalCual

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

