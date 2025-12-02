Balance CNP 2025: “21 colegas presos y 111 agresiones contra la libertad de expresión”

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denunció que la libertad de expresión atraviesa una “fase terminal” tras la detención de 21 comunicadores por razones políticas y al registrarse 111 agresiones contra este derecho en 2025.

A través de su cuenta en X, el CNP denunció la “estrategia de silencio forzado” que aplica el gobierno de Nicolás Maduro con castigos como la cárcel imputando cargos de terrorismo y traición a la patria, el cierre de medios de comunicación y autocensura y la nula libertad para informar.

#1Dic 21 COLEGAS PRESOS. La cifra más dura del CNP-DC: 111 agresiones en 2025. Denunciamos la"Estrategia de Silencio Forzado" que usa la cárcel como castigo. 1️⃣Cierre de medios.2️⃣ Cargos de Terrorismo/Traición (Judicial).3️⃣ Autocensura.Libertad para informar LIBERTAD para los 21 pic.twitter.com/Pns4kOrGVi — CNP Caracas (@CNPCaracas) December 1, 2025

El CNP recordó a través de un video los 21 periodistas que están detenidos sin orden judicial ni garantías al debido proceso. Ellos son: Julio César Balza (10 meses), Ramón Centeno (9 meses), Carlos Julio Rojas (17 meses), Gianni González (7 meses), Nakary Mena (7 meses), Roland Carreño (19 meses), Juan Alvarado (8 meses), Ángel Godoy (10 meses), Mario Chávez (6 meses), Víctor Ugas (15 meses), Omario Castellanos (1 mes), Luis López (17 meses), Gabriel González (17 meses), Carlos Marcano (6 meses), Carlos Lesma (1 mes), Biagio Pilier (15 meses), Rory Branker (9 meses), Belises Cubillán (10 meses), Leandro Palmar (10 meses), Yorvin García (1 mes) y Juan Pablo Guanipa (6 meses).

En otro post, el CNP también precisó que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025 ha reportado 8 casos de intimidación, 31 impedimentos de cobertura, 19 detenciones arbitrarias, 11 amenazas, 18 hostigamientos, 7 emisoras de radio cerradas, 2 robos de equipos, 3 agresiones físicas, 4 decomisos de equipos, 2 agresiones verbales, 2 robos de material, cierre de un canal de televisión, 2 deportaciones de corresponsales extranjeros y un acto vandálico en la sede del CNP.

#1Dic La libertad de prensa en "Fase Terminal". Denunciamos una "Estrategia de Silencio Forzado" con 111 incidentes en 2025. El control opera por: 1️⃣ Cierres de medios (Frente Institucional). 2️⃣ Cargos de terrorismo (Frente Judicial). 3️⃣ Autocensura (Frente Profesional). pic.twitter.com/L9gM6Qfh1P — CNP Caracas (@CNPCaracas) December 1, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.