El Mañanero del #10Oct: Perkins Rocha pudo recibir visita tras más de un año incomunicado

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

“Está fuerte y firme”: Esposa de Perkins Rocha pudo visitarlo tras más de un año incomunicado

María Constanza Cipriani, esposa del abogado y representante legal de Vente Venezuela, PerkinsRocha, informó a través de sus redes sociales que el pasado 8 de octubre pudo visitar a su esposo por primera vez luego de más de un año de detención arbitraria e incomunicación.

“Después de 1 año, 1 mes y 11 días pude visitar a Perkins y nos dimos el abrazo largamente postergado. Está sereno, fuerte y firme”, expresó @MaCostanzaCR en redes sociales en su perfil en la red social, en su mensaje que acompañó de una imagen abrazada junto a su esposo de espaldas y en el que abogó porque “lo próximo sea su libertad plena”.

Recién salido del horno: otras noticias de la jornada

OVP: Gobierno tiene la obligación de permitir visita de la CIDH al Helicoide

Runrun.es, entre los 40 medios participantes en el AI Product Lab de la SIP y Google

Eduardo Torres recibió primera visita familiar luego de cinco meses incomunicado

Madres pidieron una Navidad sin presos políticos

La perla del día

“Hemos lanzado una campaña histórica para recuperar nuestra nación de las pandillas y los criminales callejeros, delincuentes reincidentes violentos, inmigrantes ilegales que infringen la ley, extremistas domésticos y cárteles salvajes y sedientos de sangre”, Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Lo que rompe en redes

📹 Entre lágrimas y abrazos: los ciudadanos israelíes y palestinos celebran el acuerdo «histórico» entre Israel y Hamás. pic.twitter.com/ApP0ZopzHd — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) October 9, 2025

Azuquita pa’l café

László Krasznahorkai, uno de los narradores más originales de la literatura europea, ha sido distinguido con el premio Nobel de Literatura 2025. ¡Enhorabuena!



Nos complace enormemente haber puesto su obra a disposición de los lectores.



ℹ️https://t.co/z48yJ5hQos pic.twitter.com/ikduJ5F9WM — Acantilado (@Acantilado1999) October 9, 2025

