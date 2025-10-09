Una Navidad sin detenidos injustamente solicitÃ³ este miÃ©rcoles 9 de octubre un grupo de madres de presos polÃ­ticos frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La representaciÃ³n demandÃ³ una audiencia con la presidenta del mÃ¡ximo tribunal del paÃ­s, Caryslia RodrÃ­guez, ademÃ¡s de la presidenta de la Sala Penal, Elsa GÃ³mez.

El ComitÃ© de Madres en Defensa de la Verdad exigiÃ³ al TSJ un estatus del proceso de los casos planteados por el Ministerio PÃºblico, que en julio de este aÃ±o anunciÃ³ mÃ¡s de 200 medidas de revisiÃ³n relacionadas con las detenciones posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

De acuerdo a representantes del ComitÃ©, se trata de la quinta oportunidad en la que se dirigen al TSJ buscando respuestas luego que lo hicieran el 19 y el 26 de febrero de este aÃ±o, el 18 de marzo y el 5 de agosto.Â

Voceras de familiares de presos polÃ­ticos dijeron que en noviembre se cumplirÃ¡ un aÃ±o desde que NicolÃ¡s Maduro hizo un llamado a jueces y fiscales para revisar las detenciones que se produjeron, luego de que el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) lo anunciara ganador de la contienda del 28J sin hasta ofrecer datos desagregados ni mostrar actas.En esa oportunidad, Maduro pidiÃ³ al Ministerio PÃºblico rectificar en caso de “errores”.

De acuerdo a las madres, sus hijos pasan mÃ¡s dÃ­as de injusta prisiÃ³n mientras se desconoce quÃ© acontece con el proceso de revisiÃ³n anunciado por Maduro.Â

Las representantes de los presos polÃ­ticos sentenciaron que si bien en marzo pasado se dio inicio a un proceso escalonado de liberaciones, este fue suspendido sin explicaciÃ³n alguna.

A la par, solicitaron se investiguen los hechos violentos acaecidos el pasado 5 de agosto frente a las instalaciones del TSJ, cuando un grupo de madres de presos polÃ­ticos fueron atacadas y desalojadas a la fuerza por civiles armados mientras hacÃ­an una vigilia en pro de la liberaciÃ³n de sus familiares.

El ComitÃ© de Madres se sumÃ³ a la peticiÃ³n de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) de una eventual liberaciÃ³n de todos los presos polÃ­ticos en el marco de la canonizaciÃ³n de JosÃ© Gregorio HernÃ¡ndez y a la madre Carmen Rendiles, la cual tendrÃ¡ lugar el venidero 19 de octubre en el Vaticano.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurÃ­dicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido estÃ¡ siendo publicado teniendo en consideraciÃ³n las amenazas y lÃ­mites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgaciÃ³n de informaciones desde dentro del paÃ­s.