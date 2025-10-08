OEA respalda solicitud de la CIDH para evaluar situación de DDHH en Venezuela

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este miércoles, 8 de octubre, una solicitud ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para realizar una visita a Venezuela en el último trimestre del año con el objetivo de constatar la situación de los derechos humanos en el país, en concreto, en la cárcel de El Helicoide.

En una reunión del Consejo Permanente de la OEA, Gloria de Mees, relatora de la CIDH para Venezuela, advirtió que Venezuela se encuentra “en un momento decisivo” al evaluar la solicitud de visita realizada por el organismo en septiembre pasado. La misión, explicó, busca observar directamente la situación de los derechos humanos en el país, con especial atención a las condiciones de las personas privadas de libertad en Caracas.

“No es un paso mero procedimental, es un momento que hablará sobre la voluntad de Venezuela de mantener sus obligaciones internacionales y permitir el escrutinio independiente”, afirmó.

La relatora recordó que la última visita de la CIDH a Venezuela ocurrió en el año 2002 y que las solicitudes posteriores —en 2017 y 2020— fueron rechazadas, incluso impidiendo el ingreso de la delegación en el aeropuerto. A pesar de ello, destacó, la Comisión ha mantenido su labor de monitoreo, emitiendo 23 medidas cautelares en 2024 y 25 en lo que va de 2025.

Asimismo, señaló que la CIDH ratificó en agosto que Venezuela continúa bajo la jurisdicción del sistema interamericano, al declarar inválido el retiro de la Convención Americana de 2012. Esa decisión, dijo, “reabrió el acceso a la justicia para víctimas de violaciones cometidas entre 2016 y 2018, un paso vital en un país donde las instituciones independientes han sido desmanteladas”.

Finalmente, De Mees hizo un llamado al Estado venezolano a autorizar la visita de la Comisión, lo que, aseguró, demostraría una “voluntad genuina de cooperar con el sistema interamericano y de proteger los derechos humanos de los venezolanos”. Negarla, advirtió, “confirmaría sin dudas el colapso de las garantías institucionales en Venezuela”.

Secretario de la OEA apoya la solicitud de la CIDH

Albert Ramdin, secretario general de la OEA, señaló que la Secretaría del organismo reitera su apoyo a la solicitud que presentó la CIDH de visitar Venezuela a finales de 2025 para observar y evaluar la situación de los derechos humanos.

“La urgencia de esta solicitud se ve subrayada por las preocupaciones documentadas en las conclusiones previas de la Comisión y reafirmada en la presentación de hoy. Una visita ‘in loco’ constituiría un paso significativo y concreto hacia la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de la dignidad humana”, escribió Ramdin en su cuenta de X.

El funcionario de la OEA consideró que el Oficial de la OEA debe mantener su firme compromiso “con los principios de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho”. Además, señaló que la credibilidad de las instituciones multilaterales “se mide cada vez más por la eficacia de sus acciones, más que por la elocuencia de sus declaraciones”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.