OVP: Gobierno tiene la obligación de permitir visita de la CIDH al Helicoide

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro tiene la obligación de permitir visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Helicoide.

“El régimen venezolano tiene la obligación ineludible de permitir el acceso sin restricciones a los organismos internacionales, tal como lo establece el derecho internacional. La negativa constante a estas inspecciones es una admisión de las atrocidades y abusos que se buscan ocultar tras los muros de este centro de reclusión”, expresó el OVP a través de su cuenta en X.

El OVP señaló que la petición de la CIDH de visitar El Helicoide “subraya la gravedad de la crisis de los derechos humanos que padecen las personas privadas de libertad”.

El Helicoide no es ningún centro de detención, es el epicentro de la tortura sistemática y la detención arbitraria que sufren los presos políticos en #Venezuela.



Que la @CIDH reitere su petición de visitar El Helicoide subraya la gravedad de la crisis de los derechos humanos… pic.twitter.com/SaCTDONCxX — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) October 9, 2025

Este miércoles, 8 de octubre, la CIDH presentó una solicitud ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para realizar una visita a Venezuela en el último trimestre del año con el objetivo de constatar la situación de los derechos humanos en el país, en concreto, en la cárcel de El Helicoide.

En una reunión del Consejo Permanente de la OEA, Gloria de Mees, relatora de la CIDH para Venezuela, advirtió que Venezuela se encuentra “en un momento decisivo” al evaluar la solicitud de visita realizada por el organismo en septiembre pasado. La misión, explicó, busca observar directamente la situación de los derechos humanos en el país, con especial atención a las condiciones de las personas privadas de libertad en Caracas.

Epicentro de torturas

El Observatorio de Prisiones recalcó que El Helicoide “no es ningún centro de detención, es el epicentro de la tortura sistemática y la detención arbitraria que sufren los presos políticos en Venezuela”.

La ONG añadió que en dicho centro de detención hay personas privadas de libertad que tienen más de un año en aislamiento prolongado, víctimas de tortura física y psicológica.

En su post, el observatorio pidió a los sistemas interamericanos y de naciones unidas de derechos humanos “mantener la presión sobre el régimen. La luz de la verdad debe entrar a El Helicoide”.

La última visita de la CIDH a Venezuela ocurrió en el año 2002 y las solicitudes posteriores —en 2017 y 2020— fueron rechazadas, incluso impidiendo el ingreso de la delegación en el aeropuerto. A pesar de ello, destacó, la Comisión ha mantenido su labor de monitoreo, emitiendo 23 medidas cautelares en 2024 y 25 en lo que va de 2025.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.