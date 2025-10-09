Eduardo Torres recibió primera visita familiar luego de cinco meses incomunicado

Después de cinco meses de incomunicación, la ONG Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos) informó que el abogado y parte de su equipo, Eduardo Torres, recibió la primera visita de su familia.

De acuerdo a la organización, Torres se encuentra recluido en la cárcel de Yare II en el estado Miranda.

Previo a las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo de este año, el fiscal general impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó que Torres habia sido detenido por su presunta vinculación con un supuesto plan para generar violencia en el marco de los comicios.

Tres días antes de que el funcionario hablara sobre Torres, Provea había denunciado la desaparición forzada del abogado.

Torres fue visto por última vez el viernes 9 de mayo, luego de salir de una reunión en Parque Central alrededor de las 4 de la tarde. En esa ocasión se comunicó con su esposa por teléfono y le dijo que iba rumbo a su casa.

A través de sus redes sociales, Provea calificó como arbitraria la aprehensión de Torres y enfatizó que la audiencia preliminar ha sido suspendida en tres oportunidades.

“Eduardo Torres, al igual que todos los presos políticos, merece estar en libertad plena”, escribió Provea en su cuenta de X.

Al defensor de derechos humanos le imputaron los delitos de conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir.

De acuerdo a la más reciente actualización de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay un total de 838 presos políticos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.