“Está fuerte y firme”: Esposa de Perkins Rocha pudo visitarlo tras más de un año incomunicado

María Constanza Cipriani, esposa del abogado y representante legal de Vente Venezuela, PerkinsRocha, informó a través de sus redes sociales que el pasado 8 de octubre pudo visitar a su esposo por primera vez luego de más de un año de detención arbitraria e incomunicación.

“Después de 1 año, 1 mes y 11 días pude visitar a Perkins y nos dimos el abrazo largamente postergado. Está sereno, fuerte y firme”, expresó @MaCostanzaCR en redes sociales en su perfil en la red social, en su mensaje que acompañó de una imagen abrazada junto a su esposo de espaldas y en el que abogó porque “lo próximo sea su libertad plena”.

El pasado 27 de agosto, el abogado -asesor jurídico de la Plataforma Unitaria y quien fuera uno de los representantes del Comando Con Vzla ante el Consejo Nacional Electoral en los comicios del 28 de julio de 2024- arribó a un año detenido. Funcionarios del Sebin lo capturaron sin orden de detención cuando se encontraba en el Farmatodo de Las Mercedes, Caracas. Un grupo de hombres vestidos de negro y sin portar ninguna identificación se lo llevaron del establecimiento de forma violenta. Según comentó su hijo, en entrevista para VPITV, a su padre lo arrastraron por el piso y lo golpearon.

Dos días después de su detención, la Fiscalía lo acusó de cinco delitos, entre ellos, terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir e instigación al odio.

Durante todo este tiempo de reclusión en la sede de Sebin del Helicoide, además de mantenerlo incomunicado, a Rocha no se le ha permitido recibir una atención médica adecuada, a pesar de que padece de hidrocefalia y ha sufrido tuberculosis, enfermedades graves que requieren un seguimiento constante por parte de sus médicos tratantes.

El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció, al cumplirse el año de la detención de Rocha, que lo que ha vivido el defensor de derechos humanos “no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de tortura sistemática aplicado por el régimen contra los presos políticos en Venezuela”.

La líder de oposición, María Corina Machado también utilizó las redes sociales para enviar un mensaje al cumplirse un año del secuestro de Rocha, a quien considera su amigo y compañero de lucha.

“Perkins es un testimonio de nuestros héroes que frente a la persecución se crece y demuestra lo que está dispuesto a hacer para la construcción de Venezuela. A él y a todos nuestros héroes presos les digo que pronto nos abrazaremos en libertad“, expresó Machado.

También permitieron visitar a defensor de Provea

Otro preso político que había sido sometido a aislamiento prolongado y al que le permitieron visitas fue el abogado Eduardo Torres y parte del equipo de Provea

Después de cinco meses de incomunicación, la ONG Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos) informó que Torres recibió la primera visita de su familia y que se encuentra recluido en la cárcel de Yare II, en el estado Miranda.

Los familiares y abogados de presos como Rocha, Torres y muchos otros que han permanecido incomunicados indefinidamente han calificado este aislamiento como una “desaparición forzosa”. Según las Naciones Unidas, la desaparición forzosa se caracteriza por tres elementos cumulativos. La primera, la privación de libertad contra la voluntad de la persona interesada. La segunda, la participación de agentes gubernamentales, al menos indirectamente por aquiescencia, y la tercera, la negativa de las autoridades a reconocer el acto de privación de libertad o a revelar la suerte o el paradero de la víctima.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.