El Mañanero del 30 de septiembre: Lo que debemos entender sobre el Cartel de los Soles

Lo que debemos entender sobre el Cartel de los Soles



Para la administración Trump, que agrega nuevos hitos a una larga historia de investigaciones y acusaciones de instituciones estadounidenses que se remontan a los años de Obama, el Cartel de los Soles es una organización criminal y terrorista venezolana que amenaza a Estados Unidos, liderada por Nicolás Maduro, el gobernante ilegítimo del país. Esto no es solo una opinión o un recurso retórico, sino una categoría oficial con efectos legales y de aplicación de la ley, establecida por agencias como la OFAC y asumida por los Departamentos de Estado y Defensa.

De hecho, durante años muchos oficiales militares venezolanos de alto rango —como Hugo Carvajal, Henry Rangel Silva y Néstor Reverol— junto con civiles o militares retirados que forman parte de la élite chavista —desde Tareck El Aissami hasta Diosdado Cabello y varios otros— han sido sancionados, acusados y en algunos casos procesados en Estados Unidos y otros países por cargos relacionados con narcotráfico o lavado de dinero. En 2025, Estados Unidos estableció que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello lideran el Cartel de los Soles, y con ello la narrativa de que todo el gobierno venezolano es una organización criminal que ataca a Estados Unidos con drogas y sicarios, y que debe combatirse como un enemigo terrorista, tal como ocurre con otras bandas o carteles en América Latina.

UE impulsa intercambio cultural a través de la 8va edición de la Feria Educativa Europea

Esposa de gendarme detenido en Venezuela pide intercesión de Papa León

Súmate pidió anulación de proceso judicial contra Nélida Sánchez

Delcy Rodríguez: decreto de conmoción exterior ya está firmado

Campaña “Una Mano al Pecho” multiplica sus aliados en la lucha contra el cáncer de mama

“Si nos tocan a uno, nos tocan a todos y tenemos que tener esa conciencia racional colectiva. Nos quieren arrebatar nuestras reservas, pero el pueblo venezolano conoce la importancia de las mismas para su desarrollo nacional. Venezuela tiene una gran fortaleza”, Delcy Rodríguez, vicepresidenta chavista.

Jorge Rodríguez arremete contra Danny Ocean y lo acusa de promover una “guerra” en Venezuela https://t.co/6zSeznPw0E pic.twitter.com/SyyO3H7B7m — Monitoreamos (@monitoreamos) September 29, 2025

