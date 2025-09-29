Esposa de gendarme detenido en Venezuela pide intercesión de Papa León 

María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, pidió este lunes al papa León XIV que interceda por su liberación y la de todos los presos políticos en Venezuela.

“Su santidad papa León XIV, le pido que interceda por la libertad de los miles de inocentes presos injustamente en Venezuela. Nahuel Agustín Gallo es uno de ellos”, escribió Gómez en su cuenta de X.

Gallo fue aprehendido en diciembre de 2024 y acusado de terrorismo.

“No puede haber canonización con presos políticos”, sentenció la esposa de Gallo.

El próximo 19 de octubre José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles serán nombrados santos por la iglesia católica en el marco de una ceremonia que se llevará a cabo en la ciudad italiana de Roma.

De acuerdo al Ministerio Público, Gallo fue imputado por su supuesta vinculación a un plan para causar zozobra con el apoyo de grupos de la ultraderecha internacional.

“Gallo fue detenido al ingresar irregularmente a Venezuela ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental”, se desprende de un comunicado del Ministerio Público.

“El único propósito del gendarme fue visitar a su familia y a su pareja, con quien comparte un hijo en común”, apuntó el presidente de Argentina, Javier Milei.

De acuerdo al mandatario argentino, la administración de Nicolás Maduro toma como rehenes a extranjeros para asegurar su impunidad.

Según la ONG Foro Penal, la cifra de presos políticos en Venezuela alcanza las 823 personas, entre ellos 89 extranjeros.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.