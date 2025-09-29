Campaña “Una Mano al Pecho” multiplica sus aliados en la lucha contra el cáncer de mama

Con el objetivo de multiplicar las buenas noticias, la campaña “Una Mano al Pecho” presentó hoy los logros de cinco años de trabajo ininterrumpidos, en la lucha contra el cáncer de mama.

En una conferencia de prensa, la iniciativa, liderada por Farmatodo informó un aumento de 800% en la recaudación de fondos y la consolidación de una red de apoyo que integra a más de 15 aliados comerciales y siete organizaciones no gubernamentales (ONG).

La campaña, que inició en 2021 con una sola ONG y un aliado comercial, ha evolucionado hasta convertirse en un ecosistema sólido de apoyo para miles de mujeres venezolanas. Cifras divulgadas por la organización puntualizaron que solo el año pasado, los recursos recaudados permitieron realizar más de 550 estudios entre mamografías y ecos mamarios, y se ha atendido a más de 21,800 pacientes.

“Más de 2.3 millones de mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama anualmente en el mundo, y en Latinoamérica son más de 230,000. En Venezuela, se diagnostican 25 mujeres al día con esta enfermedad”, puntualizó William Paz, representante de la cadena de farmacias.

Paz señaló que la visión en la lucha contra el cáncer de mama ha ido más allá del “mes rosa” de octubre. “La idea es mantener ese impacto durante el año. Queremos que todos los días 19 de cada mes sirvan como recordatorio para las comunidades”, afirmó Paz.

Actividades en octubre

En el evento participaron cuatro representantes de las fundaciones líderes en la lucha contra el cáncer de mama.

Lisney González, representante de Oncoaliados, informó que la organización planea ofrecer jornadas y charlas preventivas en el estado Anzoátegui. Además de brindar apoyo quirúrgico y emocional en caso de que una mujer sea diagnosticada con cáncer. Otra de las actividades que planean realizar el último día de octubre es que van a estar con una unidad móvil para detectar la enfermedad.

Libe Arambarri, representante de la Sociedad Anticancerosa de Anaco, indicó que durante el mes de octubre realizarán diversas actividades que incluyen mamografías y ecos mamarios, además de una caminata rosa y charlas educativas.

Por su parte, Carolina Ilarrieta, miembro de SenosAyuda, en el mes rosa tienen previsto visitar las tiendas de Farmatodo para impartir charlas y mensajes, también sorteos para que la gente pueda realizarse mamografía y ecos.

Cecilia Pardo Dávila, representante de la Fundación Amigos de la Mujer con Cáncer de Mama (Famac), informó que realizarán su emblemática “Caminata por la Vida” (en su 25ª edición) a beneficio de las mujeres afectadas con la enfermedad.

Compromiso rosa

El representante de Farmatodo explicó que la dinámica de la campaña “Una Mano al Pecho” consiste en que por la compra de los productos de las marcas aliadas () las ONGs recibirán el 1% de la venta.

“Una Mano al Pecho” aspira a sumar más aliados comerciales y a mantener viva la conciencia sobre el cáncer de mama los 365 días del año.

Para más información sobre las actividades y cómo participar, consulte las redes sociales de Farmatodo y las fundaciones aliadas.