Súmate pidió anulación de proceso judicial contra Nélida Sánchez

La anulación del proceso judicial a su coordinadora nacional de Formación, Nélida Sánchez, pidió la ONG Súmate.

La organización expuso que Sánchez está detenida injustamente desde hace 400 días y el proceso por el cual atraviesa está viciado.

“Ante las numerosas y graves irregularidades cometidas en este proceso judicial en su contra, el Estado venezolano está obligado a intervenir, lo cual implica su anulación por estar viciado de absoluta nulidad”, indicó la ONG en su cuenta de X.

Súmate solicitó que a Sánchez se le respeten sus garantías y derechos humanos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De acuerdo a la ONG, el Estado venezolano debe proceder a las acciones reparadoras de los daños morales y físicos ocasionados a Sánchez ante lo que describió como una privación injusta de la libertad de la activista en un lapso de un año y un mes.

Súmate explicó que un tribunal admitió cinco cargos promovidos por la Fiscalía y ordenó su enjuiciamiento con base en pruebas forjadas en el acta policial del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

“El proceso judicial contra Sánchez está viciado de nulidad absoluta”, dijo la ONG.

Sánchez fue detenida el pasado 26 de agosto de 2024 por funcionarios del Sebin y enfrenta los presuntos delitos de instigación al odio, asociación para delinquir, conspiración, traición a la patria y terrorismo.

Un mes posterior a su detención, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la activista, al considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.