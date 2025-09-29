El Mañanero del 29 de septiembre: Traslados irregulares de presos someten a sus familiares a un viacrucis

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 29 de septiembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

Traslados irregulares de presos políticos someten a sus familiares a un viacrucis

Desde finales de julio de 2025, familiares y organizaciones de derechos humanos han denunciado una nueva práctica contra los presos políticos en Venezuela: traslados irregulares sin notificación previa a abogados ni parientes, y sin órdenes judiciales que los respalden.

El pasado 2 de septiembre, el partido político Voluntad Popular (VP) exigió una fe de vida de sus miembros Freddy Superlano y Roland Carreño, luego de conocerse de manera extraoficial que ambos fueron trasladados de El Helicoide a un paradero desconocido. Se dice que pudieran estar en El Rodeo, pero a la fecha, sus familiares no han podido confirmar esa información.

Recién salido del horno: otras noticias del día

Denuncian desaparición forzada de coordinador de Vente Venezuela en Trujillo

Académicos en la mira: los riesgos que enfrenta un docente universitario en Venezuela

Eliminar las tareas no educa, reformularlas sí

Maduro ofrece ayuda a Trump para capturar a líderes del Tren de Aragua, según Bloomberg

EEUU promete desmantelar bandas de narcotráfico y adjunta imagen de Maduro

Dólar/Euro BCV

La perla del día

Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela: “En medio de toda la presión internacional que se ha generado en los últimos días, el régimen de Nicolás Maduro sigue aplicando Terrorismo de Estado y cometiendo crímenes de Lesa humanidad”.

Lo que rompe en redes

Hoy alzamos nuestra voz para pedir #CanonizaciónSinPresosPolíticos



Le pedimos a su Santidad, el Papa León, y a toda la gente de bien alrededor del mundo, que en este camino a la canonización de nuestros santos, la Madre Carmen Rendiles y el Dr. José Gregorio Hernández,… https://t.co/yQI5brImaI — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 28, 2025

Azuquita pa’l café

El gato cae al agua, entra en pánico y luego se da cuenta de que sabe nadar.

