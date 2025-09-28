AcadÃ©micos en la mira: los riesgos que enfrenta un docente universitario en VenezuelaÂ 

Para poder salir del paÃ­s, Juan* y su esposa tuvieron que vender algunas de sus pertenencias, entre ellas una colecciÃ³n de cuentos infantiles de su hijo. Â«Ã‰l (su hijo) pensaba que esto era un viaje de paseo, hasta que poco a poco le hemos ido diciendo y explicando cuÃ¡l es la situaciÃ³nÂ», confiesa.

En efecto, el proceso de esta familia no se tratÃ³ de un paseo. Fue una de las tantas migraciones forzadas â€”no registradas con precisiÃ³nâ€” por miedo a la represiÃ³n polÃ­tica que aumentÃ³ en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Juan, cuya identidad real pidiÃ³ fuese resguardada por el temor que lo persigue incluso fuera del paÃ­s, era profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas y nunca vio su actuar acadÃ©mico, como un hecho que lo expusiera al peligro. Pero esto cambiÃ³.

Es que en Venezuela ser profesor universitario ha enfrentado a los acadÃ©micos a sobrevivir con salarios paupÃ©rrimos, a estar sometidos a una inestabilidad que permea la salud mental, la falta de apoyo que no les permite continuar con investigaciones o producciones cientÃ­ficas y mÃ¡s recientemente contra la libertad acadÃ©mica, que los obliga a cuidar hasta lo que dicen en un aula de clases, como lo confirman las historias reunidas en este reportaje de La hora de Venezuela.

En el caso de Juan su ingreso en 2014 en la UCV como investigador del Centro para la Paz y Derechos Humanos, en donde alcanzÃ³ liderazgo y vocerÃ­a, lo colocÃ³ en el radar de un gobierno que busca acallar la disidencia.

En el contexto de las protestas antigubernamentales de 2017, ocurriÃ³ la detenciÃ³n del economista y profesor jubilado de la Universidad de Carabobo (UC) Santiago Guevara, por sus opiniones polÃ­ticas publicadas en medios digitales. Juan fue uno de los abogados y defensores de derechos humanos que lo asistieron legalmente.

Desde entonces, Juan era fotografiado y filmado en cada protesta social en la que participaba. Funcionarios policiales y militares lo amenazaron en diversas ocasiones. En 2021, cuando el gobierno de NicolÃ¡s Maduro creÃ³ la ComisiÃ³n Presidencial para la recuperaciÃ³n de la UCV, Juan y los demÃ¡s miembros del Centro para la Paz y Derechos Humanos denunciaron las irrupciones de funcionarios de la fuerza pÃºblica, asÃ­ como de civiles armados, dentro de la universidad.

Juan sintiÃ³ que el cerco de peligro comenzÃ³ a estrecharse a comienzos de 2024. Â«Dos semanas antes de que detuvieran a RocÃ­o San Miguel (9 de febrero de 2024), yo habÃ­a estado con ella en el encuentro nacional de defensores de derechos humanos. Estuvimos en contacto telefÃ³nico luego, planificando acciones conjuntas en nuestro trabajo por los derechos humanos. Cuando la detuvieron, me asustÃ©Â», confiesa.

RocÃ­o San Miguel es una de las acadÃ©micas e investigadora venezolana que permanece detenida (Foto EFE)

Con el aumento de la represiÃ³n tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Juan comenzÃ³ a sentir que la necesidad de salir del paÃ­s era una decisiÃ³n que no debÃ­a postergar mÃ¡s. Lo conversÃ³ con su esposa y empezaron a vender sus pertenencias para juntar todo el dinero que pudieran.

SegÃºn datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), en 2024 hubo al menos 60 casos de persecuciÃ³n polÃ­tica contra universitarios en Venezuela, incluyendo 47 detenciones arbitrarias de estudiantes, profesores y trabajadores. La mayorÃ­a de estas agresiones ocurrieron en el contexto de represiÃ³n postelectoral.

Juan tiene casi un aÃ±o fuera de Venezuela, un poco menos que el tiempo que lleva cerrado el Centro para la Paz y Derechos Humanos de la UCV, su lugar de trabajo y lucha por mÃ¡s de una dÃ©cada.

Sobrevivir con 3 dÃ³lares o menos al mes

Los profesores universitarios que siguen ejerciendo en Venezuela no necesitan revisar estadÃ­sticas ni estudios para explicar la crisis econÃ³mica que atraviesa el sector acadÃ©mico. Basta con mirar a diario la tasa de cambio publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) para constatar cÃ³mo, dÃ­a tras dÃ­a, su salario se disuelve como sal en el agua.

Un docente titular a dedicaciÃ³n exclusiva, con mÃ¡s de 15 aÃ±os de servicio, un doctorado culminado y varias publicaciones, percibe un salario de 522.16 bolÃ­vares, equivalentes a menos de 3 dÃ³lares mensuales. Con eso se puede cubrir apenas dos dÃ­as de pasaje interurbano en Caracas.

El panorama es aÃºn mÃ¡s precario para quienes inician su carrera. Un profesor reciÃ©n contratado a tiempo completo gana 320 bolÃ­vares ($1,84, al cambio oficial del viernes 26 de septiembre) y uno a medio tiempo apenas 70 bolÃ­vares ($0,40) al mes. Los sueldos permanecen congelados desde marzo de 2022.

JosÃ© Gregorio Afonso, presidente de la AsociaciÃ³n de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), describe la situaciÃ³n como un proceso de Â«desalarizaciÃ³nÂ». Aunque reconoce que la crisis se ha prolongado en el tiempo, asegura que los aÃ±os de hiperinflaciÃ³n y la etapa previa a la pandemia fueron aÃºn mÃ¡s crÃ­ticos.

Ante este escenario, la mayorÃ­a de los docentes se ven obligados al pluriempleo. SegÃºn cÃ¡lculos de Apucv, a finales de 2022 mÃ¡s del 44 % de los profesores universitarios venezolanos se dedicaba a otro oficio o se habÃ­a ido del paÃ­s. Afonso relata el caso de un profesor con doctorado, de quien se reserva la identidad, que se gana la vida como taxista: Â«No es tan permanente (en el tiempo), pero ocurreÂ», precisa.

El salario digno es un reclamo permanente en la comunidad universitaria (Foto Archivo La Hora de Venezuela)

Otros dependen de las remesas enviadas por familiares en el exterior. Â«No es un tema del que hablemos mucho, porque no se trata de victimizarse, pero es real. A veces, los zapatos que uno usa son un regalo de un hermano que vive afueraÂ», confiesa Afonso.

SegÃºn el Observatorio de Universidades (OBU), los profesores universitarios venezolanos son los peor remunerados de la regiÃ³n. EstÃ¡n incluso por debajo de los cubanos, que perciben en promedio 29 dÃ³lares al mes. En contraste, Brasil encabeza la lista con un salario de 4.231 dÃ³lares para sus docentes.

Para Afonso, la situaciÃ³n no solo refleja bajos ingresos, sino que tÃ©cnicamente coloca a los profesores en pobreza extrema. La mediciÃ³n internacional, utilizada por organismos como la ComisiÃ³n EconÃ³mica para AmÃ©rica Latina y el Caribe (Cepal), establece que un hogar supera la lÃ­nea de pobreza alimentaria Ãºnicamente cuando sus ingresos cubren, al menos, el costo de la canasta bÃ¡sica de alimentos.

Â«Ni sumando los bonos de 40 y 120 dÃ³lares (para alimentaciÃ³n y â€˜contra la guerra econÃ³micaâ€™), que ademÃ¡s no forman parte del salario, se logra cubrir la canasta alimentaria. Y ese es el mÃ­nimo para no ser considerado pobre extremoÂ», subraya el docente y gremialista.

InvestigaciÃ³n en declive por falta de recursos

La precariedad de los acadÃ©micos venezolanos no es solo salarial. Desde 2008, las universidades autÃ³nomas denuncian recortes presupuestarios que limitan el desarrollo de proyectos de investigaciÃ³n acadÃ©mica. En 2024, la Universidad de Los Andes (ULA) recibiÃ³ apenas 4% del presupuesto solicitado.

Justo en esa instituciÃ³n, en la ULA, los estudiantes de las carreras cientÃ­ficas tienen que poner de sus bolsillos para comprar insumos necesarios para hacer sus prÃ¡cticas de laboratorio. En otros casos, los profesores optan por mostrarles las prÃ¡cticas a travÃ©s de videos de YouTube.

Abel Carrasco, estudiante de BiologÃ­a en la ULA, seÃ±ala que las fallas constantes de los servicios bÃ¡sicos tambiÃ©n afectan el funcionamiento de equipos que no se pueden reparar ni reponer por falta de presupuesto. Â«Los problemas con la luz han daÃ±ado centrÃ­fugas, campanas, microscopios. Esto hace que tengamos cada vez menos equipos. TambiÃ©n faltan insumos, como reactivos y quÃ­micos, que son indispensables para nuestras prÃ¡cticasÂ», seÃ±ala.

En todas las facultades de Ciencias de las universidades autÃ³nomas de Venezuela faltan insumos y los equipos son obsoletos (Foto Connectas /Red de Periodistas de InvestigaciÃ³n Venezuela)

Una investigaciÃ³n reciente de la Red de Periodistas de InvestigaciÃ³n de Venezuela y CONNECTAS mostrÃ³ cÃ³mo fracasÃ³ la MisiÃ³n Ciencia, impulsada por el expresidente Hugo ChÃ¡vez en 2006. Este programa social buscaba alcanzar el desarrollo nacional a partir de inversiones pÃºblicas en investigaciÃ³n cientÃ­fica y tecnologÃ­a, pero casi dos dÃ©cadas despuÃ©s de su puesta en marcha, los indicadores de ciencia muestran sÃ³lo retroceso.

Â«SegÃºn datos de SCImago Journal and Country Rank, en 2006 Colombia desplazÃ³ a Venezuela en el quinto lugar del ranking latinoamericano de producciÃ³n cientÃ­fica, que se establece con base en la cantidad de artÃ­culos publicados por paÃ­sÂ», seÃ±ala la investigaciÃ³n. En 2024, Venezuela ocupaba el puesto 11 de ese ranking, siendo el Ãºnico paÃ­s de AmÃ©rica Latina con crecimiento negativo.

La migraciÃ³n forzada de cientÃ­ficos por la precariedad salarial y la crisis polÃ­tica y social del paÃ­s tambiÃ©n impacta en el declive de la ciencia en Venezuela. De acuerdo con la referida investigaciÃ³n, entre 2006 y 2020 se fueron del paÃ­s 2.288 investigadores activos.

Salud mental en riesgo: una de las consecuencias de la precariedad salarial

Â«Orlando, despeje X. Si no despeja, no puede avanzarÂ». Eso fue lo que escuchÃ³ Lisseth desde la cocina de su casa mientras preparaba el desayuno esa maÃ±ana. Era la voz de su esposo, Alberto, como si le estuviera dando una indicaciÃ³n a alguien, a algÃºn alumno.

Pero Alberto y Lisseth eran los Ãºnicos en la casa y por eso ella se acercÃ³ a la sala y lo mirÃ³ con extraÃ±eza. Le habÃ­a cambiado la cara, cuenta. Â«Era como la de antes, cuando iba todos los dÃ­as a la facultad. Porque desde que no da clases, mi esposo es un hombre tristeÂ».

Cuando Alberto la vio le dijo: Â«Pase, bachiller y siÃ©nteseÂ». A Lisseth le hizo gracia, se dio vuelta y caminÃ³ a terminar el desayuno. Ã‰l siguiÃ³ con su clase a alumnos imaginarios.

La mujer volviÃ³ de la cocina y lo vio sentado con el codo apoyado en la mesa y la mano en la frente, como quien se muestra preocupado. Lisseth le preguntÃ³ sobre lo que habÃ­a pasado, sobre la Â«claseÂ» que estaba dando, y Alberto no sabÃ­a de quÃ© le hablaba. Â«Se puso bravo. Me dijo que no inventara, que de dÃ³nde yo habÃ­a sacado esoÂ», recuerda.

Esto pasÃ³ el aÃ±o pasado. Alberto, ingeniero y doctor, tiene 65 aÃ±os y cuando tenÃ­a 27 comenzÃ³ a dar clases en la Universidad del Zulia (LUZ). Nueve meses antes de este primer episodio, como dicen los especialistas, se habÃ­a quedado sin trabajo. En LUZ su materia se quedÃ³ sin alumnos, pero habÃ­a conseguido asesorar tesistas en universidades privadas.

Esto no solo le pasÃ³ a Alberto, tambiÃ©n a otros profesores de la Facultad de IngenierÃ­a de LUZ. Ya antes de la pandemia el edificio estaba abandonado, sin mantenimiento, sin alumnos. Las autoridades decidieron cerrar los accesos. El salario, la falta de presupuesto, la deserciÃ³n por la migraciÃ³n hizo que terminaran de ponerle candado a los accesos.

La situaciÃ³n de las universidades repercute de manera directa en los docentes (Foto Archivo La Hora de Venezuela)

Â«Hasta cuando no habÃ­a nada, solo basura y monte, Alberto iba a la Facultad; asÃ­ no tuviera clase Ã©l iba, aunque no tuviera alumnos inscritos en las materias que daba. Porque cuando hablÃ¡bamos del futuro, nos imaginÃ¡bamos a Ã©l con sus investigaciones y yo apoyÃ¡ndolo siempreÂ», asegura Lisseth.

Las asesorÃ­as en las universidades privadas lo ayudaron un poco. Â«El sueldo de la universidad y hasta los ahorros nos los fuimos comiendo. Lo peor fue cuando me dijo: Â¿quÃ© vamos a hacer con los 5 dÃ³lares que gano?Â», dice Lisseth.

Una jubilaciÃ³n forzada por la crisis de las universidades

En 2024, despuÃ©s de 38 aÃ±os de servicio en LUZ, Alberto se quedÃ³ sin poder hacer nada. Â«Cuando Ã©ramos jÃ³venes, me decÃ­a que la investigaciÃ³n siempre serÃ­a su campo. Hay construcciones que desarrollÃ³ y hasta fue el lÃ­der de toda la programaciÃ³n de una rama de las materias que se dictaban en mecÃ¡nicaÂ», recuerda su esposa.

Pero el primer dÃ­a que Alberto no tuvo a donde ir, ni siquiera se levantÃ³ de la cama, no se quitÃ³ la pijama, no quiso desayunar. No saliÃ³ de su cuarto. Â«Fue como un dÃ­a perdido. ComiÃ³ poco y se hizo el dormido. Los dÃ­as que siguieron fueron mÃ¡s o menos igualÂ», relata Lisseth.

Un matrimonio amigo los comenzÃ³ a visitar cada tanto. Ambos son profesores universitarios jubilados, pero por gusto, no a la fuerza. Se reunÃ­an para hablar de temas que le interesaban a Alberto. Â«A veces se sentÃ­a bien y otras veces no los querÃ­a ver. Cuando le contÃ© esto a la psicÃ³loga que lo atiende me dijo que era parte de la situaciÃ³n. Que mi esposo tiene diagnÃ³stico de demencia y que la depresiÃ³n y la ansiedad lo empujÃ³ a esoÂ», admite Lisseth.

Para este reportaje, dos psicÃ³logos explicaron lo que puede estar pasando con algunos casos similares al del profesor Alberto. Â«En Venezuela existen factores sociales que intervienen en la aceleraciÃ³n de trastornos como la depresiÃ³n, quizÃ¡ ataques de pÃ¡nico o episodios de tristeza y esto pudiera estar asociado a factores sociales como las pÃ©rdidas, en el caso de adultos mayores la pÃ©rdida de empleoÂ», explicÃ³ una de los especialistas.

Para el otro psicÃ³logo, algunas situaciones constituyen detonantes. Â«Sucede que cuando las personas tienen una demencia, hay un factor de riesgo muy importante para que se desarrolle rÃ¡pidamente o se empiecen a notar mÃ¡s los sÃ­ntomas: un evento detonante, traumÃ¡tico, que los pueden llevar a una depresiÃ³n y es cuando aparecen todos los sÃ­ntomas en escaladaÂ».

Alberto no es paciente de estos profesionales, pero uno de ellos apunta a que es posible que lo que le pase a Ã©l es que Â«estÃ¡ utilizando sus recuerdos mÃ¡s significativos para hacer un relleno en la memoria. Son recuerdos intrusivos y automÃ¡ticos que pueden aparecer de la nada o cuando hay algo que haga asociaciÃ³n con ese contexto, porque asÃ­ su cerebro lo relaciona y se mantiene, quedan como en ese bucleÂ».

Ahora la rutina de Alberto incluye intentar hacer ejercicio para la memoria, gimnasia cerebral, ver documentales y, a veces, recibir a los amigos. Â«Hay dÃ­as en los que lo he encontrado dÃ¡ndole a la mesa con los dedos como si estuviera usando la computadora. Otras veces, Ã©l sigue dando clases imaginarias. Yo me siento a observarlo y lo escucho. Me da orgullo ver a ese hombre tan inteligente con el que me casÃ© y que la crisis de este paÃ­s le hizo perder la cabezaÂ», dice Lisseth.