NicolÃ¡s Maduro ofreciÃ³ ayudar al mandatario estadounidense Donald Trump par capturar a los lÃ­deres de la mega banda criminal venezolana el Tren de Aragua, segÃºn informaciÃ³n difundida por el portal internacional Bloomberg.

De acuerdo con el medio, la oferta realizada por Maduro fue parte de un esfuerzo para reiniciar las conversaciones con Washington, que tiene buques de guerra en el mar Caribe, cerca de Venezuela, y ha informado que ha aniquilado cuatro embarcaciones que supuestamente iban cargadas de drogas con rumbo a EEUU, asesinando a 17 personas.

Bloomberg pudo conocer de este acuerdo tras consultar con personas familiarizadas con este tema, quienes pidieron no ser identificadas.

Las fuentes indicaron que Maduro dijo que podrÃ­a ayudar a localizar a los jefes mÃ¡s buscados del Tren de Aragua, quienes se han convertido en una prioridad para Trump, tras ser designados como organizaciÃ³n terrorista extranjera.

Se pudo conocer que esta propuesta la hizo NicolÃ¡s Maduro a Richard Grenell, enviado especial del Donald Trump para Misiones Especiales de Estados Unidos, a principios de este mes, junto a una carta que enviÃ³ al presidente estadounidense en la que lo instaba a un diÃ¡logo directo para aliviar las tensiones entre ambos paÃ­ses y donde negaba que el paÃ­s sea una fuente importante de narcotrÃ¡fico hacia su paÃ­s.

Bloomberg solicitÃ³ informaciÃ³n al Ministerio de ComunicaciÃ³n y a Grenell, pero no respondieron a la solicitud; sin embargo, el pasado jueves 25 de septiembre, le dijo a CBS News que seguÃ­a en contacto con el equipo de Maduro, sin precisar tantos detalles.

Â«El rÃ©gimen de Maduro no es el gobierno legÃ­timo de Venezuela, es un cÃ¡rtel narcoterrorista, y Maduro no es un presidente legÃ­timoÂ», indicÃ³ un funcionario de la Casa Blanca en un comunicado al ser consultados sobre comentarios al respecto. Â«La polÃ­tica de la administraciÃ³n es la â€˜mÃ¡xima presiÃ³nâ€™ sobre el rÃ©gimen de Maduro, yÂ no se estÃ¡n produciendo negociaciones que puedan beneficiar potencialmente al rÃ©gimenÂ».

El Tren de Aragua, que se ha extendido desde Venezuela a Chile y hasta CanadÃ¡, estÃ¡ acusado de extorsiones, trÃ¡fico de drogas, personas, armas, prostituciÃ³n, minerÃ­a ilegal, robos y secuestros. Se cree que algunos de sus altos dirigentes se encuentran fuera del paÃ­s.

El aÃ±o pasado, el Departamento de Estado de EEUU, en cooperaciÃ³n con el gobierno de Colombia, anunciÃ³ millonarias recompensas a cambio de informaciÃ³n que permita capturar a tres cabecillas del Tren de Aragua. Por alias HÃ©ctor Guerrero, alias Â«NiÃ±o GuerreroÂ», ofrecen hasta $5 millones; por Yohan JosÃ© Romero, alias Â«Johan PetricaÂ», hasta $4 millones; y por Giovanny San Vicente, tambiÃ©n conocido como Â«GiovannyÂ», hasta $3 millones.

El comunicado del Departamento de Estado precisÃ³ que, por informaciÃ³n que han conseguido en colaboraciÃ³n con la policÃ­a de Colombia, creen que alias Â«PetricaÂ» se encuentra en Venezuela y los otros dos lÃ­deres en Colombia.

*Con informaciÃ³n de TC

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurÃ­dicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes Â«contra el odioÂ», Â«contra el fascismoÂ» y Â«contra el bloqueoÂ». Este contenido fue escrito tomando en consideraciÃ³n las amenazas y lÃ­mites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgaciÃ³n de informaciones desde dentro del paÃ­s.