El Mañanero del 15 de septiembre: Detienen a dos médicos en Trujillo y más noticias

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

Denuncian la detención de dos médicos en Trujillo: fueron trasladados a Caracas

Familiares de Juan Torres (61), médico cirujano general, vascular periférico y mastólogo, denunciaron que el profesional de la salud fue detenido arbitrariamente el pasado miércoles, 10 de septiembre, en la ciudad de Valera, estado Trujillo. También denunciaron la detención de Elizabeth Rodríguez (63), quien también es médico y es esposa de Torres.

En una publicación que hizo la ONG Provea en redes sociales, señalaron que los familiares de Juan Torres indicaron que en el operativo en el que ambos médicos fueron detenidos participaron funcionarios de la GNB, CONAS, Policía del estado Trujillo, Sebin, y las divisiones DAET y DIP de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Recién salido del horno: otras noticias del fin de semana

Sippenhaft: una palabra en alemán que retumba en Venezuela

Denuncian desaparición de exalcalde de Barquisimeto Macario González

¿Cómo y entre quiénes sería posible una negociación en Venezuela?

Alistamiento permanente en la Milicia y el despliegue en el territorio: expectativa vs. realidad según expertos

Venezuela denuncia asalto “ilegal” de destructor de EEUU a barco pesquero “Carmen Rosa”

Dólar/Euro BCV

La perla del fin de semana

“Yo tengo un yerno que tiene ocho meses secuestrado, nadie sabe donde está. Mi hija va regularmente todas las semanas a la Defensoría Pública y le dicen ‘él tiene como centro de reclusión El Rodeo I’. Van al Rodeo I y le dicen ‘no, aquí no está’”, Edmundo González Urrutia, excandidato presidencial.

Lo que rompe en redes

Venezuela perdió el “mundial de desayunos”, una competencia creada por el streamer español Ibai Llanos. Tras llegar a la final, la popular arepa ‘reina pepiada’ criolla no logró vencer al ‘pan con chicharrón’ de Perú, aunque el resultado estuvo bastante cerrado, con una diferencia de apenas 200.000 votos.

De acuerdo con las cifras que presentó Ibai, ‘pan con chicharrón’ obtuvo un total de 12,8 millones de votos, posicionando a Perú en el primer lugar de la competencia. Mientras tanto, Venezuela alcanzó 12,6 millones de votos con la ‘reina pepiada‘, acompañada de un desayuno criollo.

Azuquita pa’l café

La cantante colombiana Karol G se presentó en el Vaticano, durante el festival internacional “Grace for the World”, celebrado en la Plaza de San Pedro como parte del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.

Durante el evento, la colombiana interpretó a dúo con el tenor italiano Andrea Bocelli el clásico “Vivo por ella”, en una colaboración inédita que provocó ovaciones entre el público.

Karol G junto a Andrea Bocelli cantando “Vivo Por Ella” en el evento “Grace For The World” en la ciudad de Roma. pic.twitter.com/4Log6ekhF0 — Karol G Site (@KarolGSite) September 13, 2025

