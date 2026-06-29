El Mañanero del 29 de junio: Certeza de la muerte e incertidumbre de la desaparición se juntan en la morgue

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 29 de junio, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Un día después de los terremotos, David* se ofreció a ir a la morgue Bello Monte en Caracas luego de la desaparición en La Guaira del padrastro de una amiga que vive en el extranjero. Adentro, en una carpa, personal del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) hacía dos preguntas a quienes llegaban a buscar a sus familiares: ¿Está desaparecido o murió?, ¿La Guaira o Caracas?

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Dólar / Euro BCV

La cita

“El problema radica en que, lamentablemente, en estos momentos de crisis hay un extremo consumo. El aumento de consumo por parte de los usuarios se incrementa de manera muy potencial y, lamentablemente, las redes no están capacitadas para soportar lo que se llama el sobrevenido consumo de datos”, William Peña, periodista especializado en tecnología

Lo que rompe en redes

María Corina Machado anunció que pronto regresará a Venezuela.