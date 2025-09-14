Venezuela denuncia asalto “ilegal” de destructor de EEUU a barco pesquero “Carmen Rosa”

La administración de Nicolás Maduro denunció que este viernes, 12 de septiembre, fue “asaltado de manera ilegal” el buque venezolano “Carmen Rosa”, el cual estaba tripulado por “nueve humildes pescadores atuneros”.

De acuerdo con un comunicado de la Cancillería, esta embarcación “navegaba a 48 millas náuticas al noroeste de la Isla La Blanquilla”, la cual señalaron está ubicada “en aguas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) venezolana”.

“Fue asaltado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de los Estados Unidos, el USS “Jason Dunham” (DDG- 109), equipado con potentes misiles de crucero y tripulado por marines altamente entrenados”, señaló la Cancillería en el texto.

El oficialismo también indicó que el presunto navío de guerra desplegó 18 efectivos “con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación durante ocho horas, impidiendo la comunicación y el normal desenvolvimiento de los pescadores que cumplían faena autorizada de pesca de atún, en una operación que carece de toda proporcionalidad estratégica y constituye una provocación directa a través del uso ilegal de exagerados medios militares”.

Por su parte, el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, publicó en X algunas imágenes de la embarcación venezolana, calificando como “bochornoso” el hecho. “Un Barco destructor misilístico de los EEUU asalta a pescadores atuneros en el Caribe. Este debe ser el operativo militar más caro de la historia”, criticó.

#Bochornoso Un Barco destructor misilístico de los EEUU asalta a pescadores atuneros en el Caribe. Este debe ser el operativo militar más caro de la historia. pic.twitter.com/C0qau0xh7H — Alfred Nazareth (@luchaalmada) September 13, 2025

Funcionario de EEUU dice que la inspección fue en aguas internacionales

Un funcionario estadounidense declaró al medio ABC News, señalando que la Guardia Costera a bordo del “USS Jason Dunham” registró el barco pesquero venezolano en busca de drogas siguiendo una pista, pero no encontraron ningún tipo de contrabando.

Por otra parte, el funcionario cuestionó las afirmaciones de la Cancillería venezolana sobre que esta inspección habría tenido una duración de ocho horas y señaló que esta embarcación estaba en aguas internacionales.

El pasado 2 de septiembre, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos ordenó un ataque contra una supuesta “narcolancha” procedente de Sudamérica e identificó positivamente a presuntos miembros del Tren de Aragua.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país