TelegramWhatsAppFacebookX
Inicio

Denuncian la detención de dos médicos en Trujillo: fueron trasladados a Caracas

Familiares de Juan Torres (61), médico cirujano general, vascular periférico y mastólogo, denunciaron que el profesional de la salud fue detenido arbitrariamente el pasado miércoles, 10 de septiembre, en la ciudad de Valera, estado Trujillo. También denunciaron la detención de Elizabeth Rodríguez (63), quien también es médico y es esposa de Torres.

En una publicación que hizo la ONG Provea en redes sociales, señalaron que los familiares de Juan Torres indicaron que en el operativo en el que ambos médicos fueron detenidos participaron funcionarios de la GNB, CONAS, Policía del estado Trujillo, Sebin, y las divisiones DAET y DIP de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

La familia de Torres denunció que antes de su detención, el señor Juan Torres “sufrió incontables amenazas por parte del gobierno porque denunciaba de forma pública la falta de insumos y transparencia en el Hospital Central de Valera, donde trabajó años hasta que se le prohibió la entrada”.

Tras la detención, de acuerdo con la organización, la vivienda de Torres y Rodríguez fue allanada “sin orden judicial y sin la presencia de fiscales del Ministerio Público”. Asimismo, familiares denunciaron que durante el procedimiento se produjo el “hurto de pertenencias y destrozos a la propiedad privada”.

La pareja fue trasladada el viernes 12 de septiembre a la sede del CONAS en El Paraíso, en Caracas. “No se ha permitido la designación de abogados de confianza y se desconocen los cargos imputados”, alertó Provea.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

La familia de Torres denunció que antes de su detención, el señor Juan Torres "sufrió incontables amenazas por parte del gobierno porque denunciaba de forma pública la falta de insumos y transparencia en el Hospital Central de Valera, donde trabajó años hasta que se le prohibió la entrada"
médicos Trujillo
Redacción Runrun.es
TelegramWhatsAppFacebookX

Familiares de Juan Torres (61), médico cirujano general, vascular periférico y mastólogo, denunciaron que el profesional de la salud fue detenido arbitrariamente el pasado miércoles, 10 de septiembre, en la ciudad de Valera, estado Trujillo. También denunciaron la detención de Elizabeth Rodríguez (63), quien también es médico y es esposa de Torres.

En una publicación que hizo la ONG Provea en redes sociales, señalaron que los familiares de Juan Torres indicaron que en el operativo en el que ambos médicos fueron detenidos participaron funcionarios de la GNB, CONAS, Policía del estado Trujillo, Sebin, y las divisiones DAET y DIP de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

La familia de Torres denunció que antes de su detención, el señor Juan Torres “sufrió incontables amenazas por parte del gobierno porque denunciaba de forma pública la falta de insumos y transparencia en el Hospital Central de Valera, donde trabajó años hasta que se le prohibió la entrada”.

Tras la detención, de acuerdo con la organización, la vivienda de Torres y Rodríguez fue allanada “sin orden judicial y sin la presencia de fiscales del Ministerio Público”. Asimismo, familiares denunciaron que durante el procedimiento se produjo el “hurto de pertenencias y destrozos a la propiedad privada”.

La pareja fue trasladada el viernes 12 de septiembre a la sede del CONAS en El Paraíso, en Caracas. “No se ha permitido la designación de abogados de confianza y se desconocen los cargos imputados”, alertó Provea.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Todavia hay más
Inicio
Una base de datos de mujeres y personas no binarias con la que buscamos reolver el problema: la falta de diversidad de género en la vocería y fuentes autorizadas en los contenidos periodísticos.
Ir a mujeres referentes
Periodismo que desafía el poder para defender tus derechos humanos
Quiénes Somos
Nosotros
Nuestros Servicios
ConectaRR
runrunes
Nuestras newsletter