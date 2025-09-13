Denuncian desaparición de exalcalde de Barquisimeto Macario González

Macarena González, hija del dirigente político Macario González, exalcalde de Barquisimeto, estado Lara, denunció que su padre está desaparecido desde el viernes 12 de septiembre.

En un mensaje difundido en redes sociales, Macarena González señaló que su padre fue visto por última vez en la Universidad Fermín Toro del estado Lara, en una reunión en la sala de profesores y tras ese encuentro, se desconoce su paradero.

Macario González tiene 73 años de edad y tiene más de 25 años siendo docente de la Escuela de Derecho de la Universidad Fermín Toro. Fue alcalde del municipio Iribarren en el periodo 1995-2000 por el Movimiento al Socialismo (MAS). “Mi padre es esposo, es amigo, es hermano, es abuelo”, agregó su hija.

“Como familia y como amigos nos hemos articulado para tratar de tener información de él, y hasta el momento no logramos dar con su paradero. Exigimos a las autoridades competentes venezolanas que inicien investigación para darnos fe de vida de mi padre”, clamó la hija de González.

Nos hacemos eco del mensaje de Macarena González, hija de Macario González. Quien es paciente cardíaco y fue visto por última en la sala de profesores de la Universidad Fermín Toro.

El mismo día en que desapareció González, poco después del mediodía, el exalcalde y docente universitario publicó un mensaje en su cuenta de X pidiendo la libertad de los presos políticos.

Moraleja para los tiempos que corren: "Echémonos el miedo a la espalda y salvemos la patria". Simón Bolivar.

Sin miedo exijamos la#LibertadParaTodosLosPresosPoliticos.

Ante esta situación, organizaciones que defienden los derechos humanos denunciaron su desaparición. “La puerta giratoria continúa. La dictadura de Maduro sigue secuestrando inocentes para llenar todos sus centros de tortura de venezolanos honestos y trabajadores”, alertó en Instagram la organización Realidad Helicoide.

Por su parte, el partido opositor Voluntad Popular, de cuya dirección nacional es miembro Macario González, denunció la desaparición del dirigente, profesor y abogado. “La persecución contra quienes luchan por una Venezuela libre junto al presidente electo Edmundo González Urrutia, María Corina Machado y la Plataforma Unitaria continúa escalando”, escribió la tolda naranja en X.

🚨 URGENTE: Denunciamos que el ex alcalde de Barquisimeto, diputado y miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, nuestro hermano Macario González, se encuentra desaparecido desde el mediodía de ayer, viernes 12 de septiembre.



Hasta el momento no hay información…

