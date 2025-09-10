Voluntad Popular demandó información sobre el paradero de activista José Riera

El partido Voluntad Popular (VP) exigió al gobierno de Nicolás Maduro información sobre el lugar de reclusión del activista José Riera, quien fue detenido hace 45 días.

“No hay registro de su detención, no informan de su paradero y, lo más doloroso, no sabemos si José está con vida”, expuso a través de un comunicado la tolda política.

De acuerdo a VP, los familiares de Riera acudieron a las sedes de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, además de visitar varios centros de detención y no obtuvieron respuesta alguna.

“Maduro y su aparato represivo son los responsables de este crimen de lesa humanidad y de lo que pueda ocurrirle a él”, indicó Voluntad Popular.

Según la organización, el régimen madurista utiliza la desaparición forzada como mecanismo de persecución y castigo para la disidencia política.

“Exigimos la liberación inmediata de Riera y el fin de la práctica sistemática de desaparecer y encarcelar a los venezolanos cuyo único delito es pensar distinto”.

De acuerdo a la ONG Foro Penal, hasta este lunes 8 de septiembre se contabilizaban 823 presos políticos, de los cuales 723 son hombres y 100 son mujeres.

Según el balance, siete detenciones se han sumado al registro publicado a finales de agosto.

Del total de los presos políticos, 653 son civiles y 170 militares, cuatro de los arrestados son adolescentes y 91 personas cuentan con nacionalidad extranjera.

Desde 2014 hasta la fecha, Foro Penal ha registrado 18.486 detenciones políticas en Venezuela.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.