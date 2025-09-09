Gustavo Petro exige la libertad de Enrique Márquez

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, exigió este martes 9 de septiembre la liberación del excandidato presidencial venezolano, Enrique Márquez, y de las “decenas” de colombianos que están detenidos en Venezuela.

A través de su cuenta en X, el mandatario colombiano recordó que Márquez y decenas de colombianos llevan meses detenidos.

“Ocho meses detenido lleva Enrique Márquez y con él decenas de colombianos en cárceles venezolanas. Ojo, no se podrá defender Venezuela de la injusticia si la injusticia se ejerce desde el poder”, escribió el presidente colombiano en un mensaje en su cuenta de X.

Agregó que la defensa de Venezuela frente a una eventual invasión implica la unión de su pueblo, que pasa por el diálogo y la reconciliación.

“La hora de la defensa de Venezuela, que implica la unión de su pueblo ha llegado. Un pueblo dividido es fácil de invadir. Hora del diálogo, la reconciliación y la unión en Venezuela”, agregó Petro.

El pasado domingo, 7 de septiembre, el excandidato presidencial y dirigente opositor, Enrique Márquez cumplió ocho meses detenido, tras ser acusado por las autoridades de planear un “golpe de Estado” para el 10 de enero, días antes de la juramentación de Nicolás Maduro.

Sonia Lugo de Márquez, esposa del dirigente opositor, difundió una carta en X para denunciar la situación de su esposo.

Lugo advirtió que la detención del dirigente político “ha sido un acto de injusticia” y cuestionó que en Venezuela encarcelen al que “piensa distinto, al que propone caminos pacíficos, al que cree en el voto y no en la violencia”.

Márquez, exrector del Consejo Nacional Electoral y excandidato presidencial opositor, fue detenido en enero de 2025 bajo cargos que sus familiares y aliados políticos califican de “fabricados y con motivación política”.

Tras las acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales de 2024, Márquez lideró diversas acciones para exigir que se respetara la decisión de millones de venezolanos que votaron por un cambio político. También, presentó un recurso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para impugnar los resultados de dichos comicios.



Carta abierta desde el amor y el dolor: 8 meses sin Enrique Márquez



Caracas, 7 de septiembre de 2025



Hoy se cumplen ocho meses desde que te arrancaron de nuestro lado. Ocho meses desde que la injusticia golpeó la puerta de nuestra casa para llevarse no solo a un hombre… pic.twitter.com/l5cGyC2Ppf — Enrique Márquez (@ENRIQUEMARQUEZP) September 8, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

