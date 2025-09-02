El Mañanero del 2 de septiembre: Denuncian “desaparición forzada” de exalcalde de Barinas

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del martes, 2 de septiembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

Denuncian “desaparición forzada” de exalcalde Barinas y cuatro dirigentes de PJ

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció la “desaparición forzada” de José Luis Machín, exalcalde del municipio Barinas, así como de otros cuatro dirigentes del partido político opositor Primero Justicia. De acuerdo con el Clippve, junto a Machín fueron detenidos la profesora Isaura Villamizar, los ingenieros Miguel Jorge Álvarez y José Osorio (expresidente del Colegio de Ingenieros del estado); y un joven apodado Junior. Esto ocurrió cuando regresaban de una reunión con militantes en Ciudad de Nutrias y fueron interceptados en el municipio Sosa por cuerpos de seguridad del Estado.

Recién salido del horno: otras noticias del día

Provea: Salario y pensión en Venezuela equivalen hoy a menos de un dólar al mes

Medios de 50 países protestan contra asesinato de periodistas en Gaza

Detenidos dos dirigentes juveniles de Vente Venezuela en Mérida

“Intentan crear un frente de guerra”: Padrino sobre denuncias de Guyana de ataque a embarcación

“Si Venezuela es agredida, pasa a la lucha armada” y más perlas de Maduro

Dólar/Euro BCV

La perla del día

“Siempre las redes son limitadas, pero en las redes, ustedes han visto, quienes me siguen que en los últimos días ha habido yo me he convertido en el saco donde todo el mundo va y golpea para pagar su frustración. Una campaña de odio feroz. El odio es un tema que vive el mundo (…) Como estas son mis redes sociales yo tengo el derecho, como cualquier otra persona, a decir por sus redes sociales lo que piensa. Hay gente que no le gusta escuchar la verdad”, Henrique Capriles, diputado electo de la Asamblea Nacional de corte oficialista.

Capriles denuncia “campaña de odio” en su contra y dice que tiene el “derecho como toda persona a decir lo que piensa en redes sociales”.



Exacto. Y todas las personas tienen derecho a expresarle su odio y repulsión por su complicidad.



pic.twitter.com/LUhlQjEhiV — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) September 1, 2025

Lo que rompe en redes

Un terremoto de magnitud 6.0 sacudió el este de Afganistán la noche del domingo, dejando al menos 800 muertos y más de 2,500 heridos. El epicentro se registró en la provincia de Kunar, cerca de Jalalabad, y destruyó aldeas enteras. Autoridades advierten que la cifra de víctimas podría aumentar conforme avancen las labores de rescate.

El terremoto mas mortífero en décadas deja al menos 812 muertos y 2.817 personas heridas , el este de Afganistán , Según el portavoz del gobierno Zabihullah Mujahid.#Terremoto #afganistanearthquake Un funcionario talibán dice que hay una necesidad urgente de hospitales de… pic.twitter.com/dclP0ZY7O4 — Alertageo (@alertarojanot) September 1, 2025

Azuquita pa’l café

Venezuela clasificó a la semifinal del “mundial de los desayunos” creado por el streamer español Ibai Llanos. Luego de enfrentarse contra República Dominicana y posteriormente vencer a Colombia, Venezuela se enfrentará ahora con Bolivia en este mundial, donde los seguidores de Ibai votan por cuáles son los desayunos que más les gustan.

