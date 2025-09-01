“Intentan crear un frente de guerra”: Padrino sobre denuncias de Guyana de ataque a embarcación

Las autoridades de Guyana denunciaron que este domingo, 31 de agosto, desde el lado venezolano dispararon contra una embarcación que transportaba material electoral destinado a utilizarse en zonas remotas en las elecciones generales de este lunes.

De acuerdo con el comunicado de las Fuerzas Armadas y la policía de Guyana, el incidente ocurrió alrededor las 2:30 pm, hora local, cerca de la localidad de Bamboo en el río Cuyuní, que se encuentra en la región del Esequibo, territorio que se disputa con Venezuela desde hace más de un siglo.

Según las autoridades guyanesas, una lancha patrulla, con personal militar y policial a bordo, escoltaba a funcionarios electorales que distribuían material para los comicios en sedes remotas cuando esta habría sido atacada a disparos desde la costa venezolana.

“La patrulla respondió al fuego de inmediato y logró poner al equipo de escolta fuera de peligro. Ningún miembro del personal resultó herido y ningún material electoral resultó dañado ni comprometido”, señaló el comunicado.

Asimismo, el texto indicó que “pese al incidente, el equipo continuó su viaje de forma segura y todas las urnas restantes fueron entregadas con éxito a los colegios electorales asignados”.

“Buscan crear un frente de guerra”

Al día siguiente de este hecho, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, tachó de “falsa” la denuncia y afirmó que Guyana busca “crear un frente de guerra” con las “mafias trinitarias”.

“Ayer vimos un comunicado del gobierno de la República Cooperativa de Guyana, anunciando un nuevo acontecimiento en el alto río Cuyuní, señalando que las fueras de Defensa de Guyanesas fueron atacadas desde costa venezolana (…) Cuidado con los falsos positivos. Cuidado con los fakes de las mafias guyanesas y trinitarias. Cuidado con eso, porque por allí pretenden crear un frente de guerra”, expresó Padrino López en unas declaraciones televisadas.

