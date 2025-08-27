La nueva perla de Padrino López: dice que van a “acabar con todo vestigio de narcotráfico”

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció que el próximo viernes 29 y sábado 30 de agosto habrá una nueva jornada de alistamiento a la Milicia Nacional Bolivariana, una semana después de la primera jornada, como parte del despliegue militar-policial-ciudadano para combatir el narcotráfico.

“Vamos, pues, a una gran jornada (…) donde se demuestre la alegría, el patriotismo, el sentido de pertenencia, el espíritu nacional y donde se exprese la unión nacional. Vamos a hacer movimientos de agitación en todos los espacios públicos”, señaló Padrino López.

La ‘farsa armada’

El ministro de Defensa afirmó que en Venezuela “no existe el narcotráfico”, pero apenas unos segundos después, aseguró que van a “acabar con todo vestigio de narcotráfico, limpiar todo el territorio de terrorismo”. Y en su afirmación, cometió un pequeño error.

“Es parte de la cotidianidad, de la actuación de nuestra ‘farsa’, de nuestra Fuerzas Armada, porque es un mandato constitucional y, repito, es la instrucción permanente de nuestro comandante en jefe de acabar con todo vestigio de narcotráfico. Limpiar todo el territorio de bandas criminales, de terrorismo. Que son las armas que usan para forzar el quiebre interno”.

Hermoso este minuto de declaración de Vladimir Padrino López.



Afirma que "no hay espacio para el miedo" pero luego el subconsciente lo traiciona y tiene un lapsus: dice "farsa" cuando quería decir "Fuerza Armada".



Asegura que "no existe" el narcotráfico en Venezuela pero luego… pic.twitter.com/X7N30J3JV9 — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) August 27, 2025

Acusa a EEUU de “intentar fabricar una mentira”

Padrino López acusó al gobierno de Estados Unidos de “intentar fabricar una mentira que tiene patas muy cortas e imponer un relato criminal y posicionarlo en todo el mundo”.

“Intentan posicionarlo en todo el mundo, para que se pretenda creer que el Estado venezolano funciona como un narco-Estado. Qué cosa tan grotesca y vulgar. Y qué tan lejos estamos de una situación como esa”, sostuvo.

ÚLTIMA HORA | Padrino López acusa a EEUU de “intentar fabricar una mentira e imponer un relato criminal" contra Venezuela.



"Para que se pretenda creer que el Estado venezolano funciona como un narco-Estado" https://t.co/7Tt16Ltnyy pic.twitter.com/e8apTf40R8 — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) August 27, 2025

Incautación de 2800 kilos de cocaína en Amazonas

Durante su alocución, anunció la incautación de 2.800 kilos de cocaína en el estado Amazonas, específicamente en el municipio Maroa. “No faltará quien diga que ahora sí estamos descubriendo, que estamos asustados”, añadió.

“Siempre tratan de colocar a Venezuela en medio del narcotráfico, cuando informes de la DEA y la ONU dicen que Venezuela es extremadamente marginal en este tema. No faltará alguien que empiece a decir ‘están asustados'”, dijo.

ÚLTIMA HORA | Padrino López anuncia incautación de 2.800 kilos de cocaína en el estado Amazonas.



"Incautados y encontrados por la FANB en el territorio", afirmó. https://t.co/7Tt16Ltnyy pic.twitter.com/2i41XLW0oc — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) August 27, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país