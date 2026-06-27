Incertidumbre, solidaridad y escombros invaden La Guaira a tres días de los sismos

Frente a la emergencia del hospital Dr. José María Vargas de La Guaira, en unas gradas convertidas en sala de espera al aire libre, Ernesto Monge, de 60 años de edad no sabía a dónde ir. Al mediodía de este viernes 26 de junio contó que en el sismo de hace dos días resultó herido, perdió su hogar y a su esposa, Dayuselis Benitez.

El miércoles 24 de junio, feriado en Venezuela por conmemorarse la Batalla de Carabobo, dos potentes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron gran parte del territorio nacional en un intervalo de apenas 39 segundos. El último balance oficial contabiliza 920 personas fallecidas y 3330 heridas. Se estima que al menos 172 personas estarían atrapadas bajo los escombros y más de 4.000 están damnificadas. La Guaira es el estado más afectado, declarado por las autoridades como zona de desastre.

“En el momento de la tembladera me cayó una pared encima”, explicó Monge mientras levantaba su camiseta para mostrar el apósito que cubría su estómago. “Mi familia, mis hijos, están todos fuera del país. Ahora quedé en la calle. No tengo dónde pasar la noche. Ando recién operado y no hallo qué hacer”, dijo.

En la pared al final de la sala de espera había pegadas tres hojas de papel con listas con aproximadamente 300 nombres de personas que resultaron heridas en la Guaira tras el terremoto y fueron trasladas a centros de salud en Caracas como el hospital Domingo Luciani o el Pérez Carreño. Las personas subían a revisarlas y les tomaban fotos. También hubo alguien que pegó una foto de una mujer y una niña, madre e hija, diciendo que las buscaban porque estaban desaparecidas.

Al centro de salud, que dispuso unas camillas en la entrada para atender pacientes, llegaban muchas personas con donaciones de todo tipo: ropa, insumos médicos, comida. Un médico joven se acercaba de tanto en tanto a la zona de espera preguntando si había alguien que necesitaba atención. Cuando le consultaron algo que no manejaba explicó que él era del Hospital Militar.

Ir a la Guaira a ayudar

Pasadas las 10:00 a.m. la autopista Caracas-La Guaira tenía tráfico pesado. Sin embargo, cada vez que se oía la sirena de una ambulancia sonar, la masa de carros, camionetas y motos se abría para darla pasar.

En el trayecto se observaron cientos de personas en motos, cargados de pacas de agua, bolsas con ropa, y otros insumos, incluyendo palas para cavar. Algunos llevaban banderas de Venezuela y otro llevaba pegado en la maleta una foto de una persona que también buscan tras los sismos.

La ayuda también llegaba directamente a las zonas donde se desplomaron edificios enteros. A pasos de los escombros del edificio Puerto Coral, en el sector Macuto, una mujer y un hombre esperaban sentados por alguna noticia de sus familiares que vivían ahí. En el lugar había un par de bomberos, pero también muchos civiles ayudando con la búsqueda.

Un escenario similar se vivió en las residencias Gradisca, donde la docente María Taborda relató que vino con un grupo de padres y profesores a buscar a la familia Velásquez Gavidia que habitaban en ese conjunto residencial. “Somos muy cercanos a esa familia, queremos saber de ellos, su familia está desesperada en Caracas esperando tener noticias”, contó.

La noche de este viernes, autoridades indicaron que a partir de las 8:00 p.m. se cerraría el paso para todas aquellas personas que no formen parte de las labores oficiales de atención, según dijo el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. El funcionario argumentó que, presuntamente, los habitantes de la Guaira han manifestado que tanta cantidad de personas en la zona obstaculizan las labores de rescate.

Pasadas las 9:00 p.m. hubo momentos de tensión en las instalaciones de El Poliedro, donde el Gobierno encargado dijo que había que acudir para hacer un registro oficial de voluntarios que desearan ayudar ante la emergencia. “El pueblo quiere ayudar”, “Estamos perdiendo tiempo, la gente lo necesita”, gritaban algunos cuando los funcionarios les dijeron que ya había cerrado el proceso y que volvieran a la mañana siguiente. Sin embargo, poco después, se conoció que retomaron el registro.