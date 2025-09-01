Denuncian “desaparición forzada” de exalcalde Barinas y cuatro dirigentes de PJ

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció la “desaparición forzada” de José Luis Machín, exalcalde del municipio Barinas, así como de otros cuatro dirigentes del partido político opositor Primero Justicia.

Lucía Delgado, esposa de Machín, denunció en un video que se difundió en redes sociales la “desaparición” de su esposo desde el día sábado, 30 de agosto y exigió una fe de vida. “Él y un grupo de compañeros estaban en el municipio Sosa cumpliendo labores humanitarias con las familias que allí sufrieron el desastre natural ocasionado por las lluvias”, expresó Delgado.

“Quiero pedirle a las autoridades competentes del estado Barinas que nos den fe de vida de mi esposo y sus compañeros. Estamos preocupados. No sabemos cómo está su salud, cómo están realmente, nada oficial. Esta angustia es desesperante. Nosotros necesitamos que nos den información prontamente porque ya no aguantamos más”, clamó en su mensaje la esposa del exalcalde de Barinas.

Machín es sociólogo, profesor universitario y dirigente político con más de 35 años de trayectoria en Barinas. Fue exalcalde del municipio Barinas entre 2014 y 2018), además de haber sido concejal y reconocido locutor de radio en su programa Dialogando con los Vecinos. “Su detención constituye un nuevo ataque contra dirigentes opositores y defensores de derechos en el país”, denunció el Clippve.

De acuerdo con el Clippve, también fueron detenidos junto a Machín la profesora Isaura Villamizar, los ingenieros Miguel Jorge Álvarez y José Osorio (expresidente del Colegio de Ingenieros del estado); y un joven apodado Junior. Esto ocurrió cuando regresaban de una reunión con militantes en Ciudad de Nutrias y fueron interceptados en el municipio Sosa por cuerpos de seguridad del Estado.

También, el Comité indicó que familiares de los detenidos han acudido a sedes del Sebin sin recibir información oficial. “La ausencia de notificación y la negativa de las autoridades a informar constituyen una desaparición forzada, prohibida por la Constitución y el derecho internacional”, denunció la organización.

Ante este panorama de “desaparición forzada”, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos exige al Estado:

• Informar inmediatamente dónde se encuentran José Luis Machín, Isaura Villamizar, Miguel Jorge Álvarez, José Osorio y Junior.

•Garantizar su integridad física, psicológica y emocional.

•Permitir el acceso a abogados de confianza, familiares y atención médica.

•Respetar su derecho al debido proceso y proceder a su liberación inmediata.

“Alertamos a la comunidad internacional y a los organismos de Naciones Unidas para que documenten y se pronuncien sobre este caso, que se suma a una nueva ola de persecución política en Barinas, donde incluso otros exalcaldes han denunciado órdenes de captura y hostigamiento”, finalizó el Clippve.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país