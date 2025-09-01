“Si Venezuela es agredida, pasa a la lucha armada” y más perlas de Maduro

En su primera rueda de prensa del mes de septiembre el gobernante Nicolás Maduro advirtió que declarará constitucionalmente a la República “en armas” si se concreta una agresión militar de Estados Unidos en el país, tras denunciar que Venezuela enfrenta la amenaza “más grande” que se ha visto en el continente “en los últimos cien años”.

“Ocho barcos nucleares con 1200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela. Es una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal y sangrienta (…) Y ante la máxima presión militar nosotros hemos aplicado la máxima preparación para la defensa de Venezuela”, sentenció Maduro ante corresponsales extranjeros.

Agregó que su gobierno se prepara para el enfrentamiento armado en caso de una agresión estadounidense.

“Tenemos un plan estratégico que se ha diseñado durante veinte años y se ha adaptado, renovado. Es el consejo estratégico de defensa del país, nuestra estrategia es eminentemente defensiva. Ese concepto estratégico incluye dos formas de lucha: la no armada, que es organizar, producir, preparar, formar, la lucha diplomática y política, el alistamiento. Pero incluye también un período de lucha armada. Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio nacional, y de la historia, y del pueblo de Venezuela. Declararíamos constitucionalmente a la República en armas de norte a sur y de Este para garantizar la paz, la soberanía y el desarrollo del país en cualquier circunstancia que nos toque. Nosotros somos gente que trabaja para la paz, pero si tú quieres la paz, prepárate para garantizarla”, advirtió.

Maduro también responsabilizó al secretario de Estado, Marco Rubio, de extremar la política de “máxima presión” contra Venezuela: “El hace, amenaza y deshace, tengan la seguridad quede él no viene a nada bueno. Esperemos para ver con qué nueva barrabasada sale el jefe de Gobierno de Estados Unidos a hablar y qué nueva guerra abre”.

Según el dirigente oficialista, la “mafia de Miami” ha tomado el poder político de la Casa Blanca y del Departamento de Estado.

“Han impuesto su visión ‘miamera’ extremista y han ‘miamizado’ la política exterior de EEUU hacia América Latina y el Caribe, porque amenazar a Venezuela es amenazar al continente entero. Quien se mete con uno, se mete con todos (…) Han impuesto la peor de las versiones de los que ellos llaman ‘máxima presión’ contra un país”, expresó.

La Armada de los Estados Unidos cuenta ahora con dos destructores con misiles guiados Aegis —el USS Gravely y el USS Jason Dunham— en el Caribe, así como también con el destructor USS Sampson y el crucero USS Lake Erie.

La agencia Associated Press también informó, citando a un funcionario de defensa que declaró bajo condició de anonimato, que tres buques de asalto anfibio, una fuerza que abarca más de 4.000 marineros e infantes de marina, ingresarían a la región esta seman.

“Quieren manchar el apellido Trump con sangre”

Nicolás Maduro también aseguró que la denominada “política de las cañoneras” -que calificó de una opción “errática”- se la han “impuesto” al presidente estadounidense, Donald Trump.

En ese sentido, envió un mensaje en forma de consejo al mandatario de EEUU, cuyo gobierno aumentó recientemente a 50 millones de dólares la cifra que ofrece por información que conduzca a información para su captura.

“Mr president, usted tiene que cuidarse porque marco rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana. LO QUIEREN LLEVAR A UN BAÑO DE SANGRE Y QUE SU APELLIDO ‘TRUMP’ SE MANCHE DE SANGRE POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS CON UNA MASACRE CONTRA EL PUEBLO DE VENEZUELA, CON UNA GuERRA TERRIBLE CONTRA SURAMÉRICA Y EL CARIBE, PORQUE ESTO SERÍA UNA GUERRA EN TODO EL CONTINENTE. LE QUIEREN LLENAR LAS MANOS DE SANGRE A DONALD tRUMP”, SOSTUVO.

Dispuesto a dialogar

A pesar de las fuertes denuncias sobre un posible ataque de EEUU, el gobernante venezolano dijo que confía en que un “diálogo” entre su administración y la de Washington ayude a aliviar las tensiones, pero admitió que actualmente los canales de comunicación entre ambos países “están maltrechos”.

“Siempre tenemos todos los canales de conversación, de diálogo y diplomáticos, abiertos con Estados Unidos, ojalá esos canales se recuperen (…) La búsqueda del cambio de régimen (en Venezuela) está agotada y está fracasada como política en el mundo”, opinó Maduro. “Trump es un hombre inteligente, audaz. Él sabrá qué hacer“, añadió.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país