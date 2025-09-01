Detenidos dos dirigentes juveniles de Vente Venezuela en Mérida

Este lunes, 1 de septiembre, el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela denunció la detención de Yones Molina y Jesús Castillo, ambos dirigentes juveniles en Mérida.

Según información del comité, Yones Molina, coordinador de Comunicaciones de Vente Venezuela en Mérida, fue secuestrado por un grupo de civiles armados este domingo en la entidad.

“La comunidad internacional no puede permanecer silente ante la arremetida del régimen contra los venezolanos. Exigimos información de dónde está Yones y su libertad inmediata”, expresó el comité de derechos humanos de la organización.

La líder de oposición, María Corina Machado se pronunció por la detención de Molina y lo describió como un joven “trabajador, valiente y comprometido con la libertad de Venezuela”.

Por otra parte, Machado informó que Jesús Castillo, coordinador de Organización de Vente Mérida, también fue “secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro”.

La líder política indicó que Castillo es “un ser humano excepcional, un economista brillante”.

“Venezuela será libre, lo será Jesús y todos nuestros héroes secuestrados; lo seremos 30 millones de venezolanos”, reiteró Machado.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.