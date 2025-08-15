“El gobierno más antiobrero de la historia”: Rechazan propuesta de Maduro de eliminar sindicatos

Este jueves, 14 de agosto, Nicolás Maduro planteó la “necesidad” de “trascender” las estructuras burocráticas de los sindicatos “tradicionales” y ser reemplazadas por nuevos movimientos controlados por el oficialismo.

El gobernante anunció la propuesta de eliminar los sindicatos durante la clausura del Primer Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos en Caracas, en medio de una creciente persecución y encarcelamiento de líderes sindicales.

“creo que ha llegado el momento que el gran movimiento de los trabajadores arranque un proceso constituyente para trascender las estructuras burocráticas del sindicalismo tradicional, envejecido y agotado”, dijo.

En su alocución, Maduro expresó que llegó el momento de la construcción de “nuevos movimientos y nuevos poderes para construir una nueva sociedad donde el pueblo sea el constructor y obrero de una “sociedad socialista”.

Nueva amenaza de Maduro a los derechos laborales: propuso eliminar los sindicatos https://t.co/MciR9vQwky pic.twitter.com/xayo9I0mwW — Monitoreamos (@monitoreamos) August 15, 2025

Las reacciones a la propuesta de eliminación de los sindicatos no se hicieron esperar en las redes sociales. Uno de los primeros en pronunciarse fue el defensor de derechos humanos Marino Alvarado quien a través de su cuenta en X señaló que este ha sido “el gobierno más antiobrero de la historia contemporánea de Venezuela”.

Alvarado indicó que los derechos laborales están pulverizados y que no le extraña que quieran eliminar los sindicatos “instrumento de organización y lucha de los trabajadores”.

Pulverizaron los derechos laborales.



El gobierno más antiobrero de la historia contemporánea de #Venezuela.



Aumentaron la miseria en cada trabajador y su familia.



No es de extrañar que quieran acabar con el sindicato instrumento de organización y lucha de los trabajadores. https://t.co/6MnXVZAUk8 — Marino Alvarado B (@marinoalvarado) August 15, 2025

Por su parte, Andrés Pérez, profesor de Historia, recordó que el gobierno de Maduro impulsó la creación de sindicatos paralelos, después “desmantelaron en la práctica todas las estructuras sindicales existentes” y ahora pretende modificar la Constitución eliminando de la Carta Magna la figura de organización y defensa laboral.

“El régimen no admite ninguna forma de organización popular que no esté bajo su control”, destacó Pérez.

Primero impulsaron la creación de sindicatos paralelos; después, desmantelaron en la práctica todas las estructuras sindicales existentes. Ahora, con la nueva propuesta de Maduro para modificar la Constitución, pretenden hacerlo de manera definitiva, eliminando de la Carta Magna… — Andrés Pérez (@andresricardo85) August 15, 2025

El historiador y docente Sigfrido Lanz también hizo uso de su cuenta en X para rechazar la propuesta del gobernante calificándola de “acción destructora”.

La nueva acción destructora de maduro es la eliminación de los sindicatos. Nada raro, pues su gobierno ha sido una seguidilla de cierres, eliminaciones y extinciones. El tipo no ha edificado nada. Lo que ha hecho es destruir. Al final de su mandato dejará un cementerio total. — Sigfrido Lanz (@Sigfrid65073577) August 15, 2025

Dirigentes detenidos

`Paralelo a esta propuesta, al menos siete dirigentes sindicales han sido detenidos por el régimen chavista en los últimos días.

La noche de este jueves, 14 de agosto, fue detenido el dirigente sindical del sector educativo Roberto Campero, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (Sitraenseñanza), filial de la organización nacional Fetramagisterio.

La detención de Campero ocurrió un día después del arresto arbitrario de Rusbelia Astudillo, abogada y defensora de los jubilados, a quien detuvieron en Caracas el 13 de agosto. Astudillo es miembro de la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales de Venezuela (Fntjv).

Martha Grajales, también fue detenida la semana pasada y excarcelada con una medida sustitutiva por los supuestos delitos de “conspiración, incitación al odio y asociación para delinquir”.