Ola de represión sindical: detienen sin orden judicial al profesor Roberto Campero

La noche de este jueves, 14 de agosto, fue detenido el dirigente sindical del sector educativo Roberto Campero, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (Sitraenseñanza), filial de la organización nacional Fetramagisterio.

La denuncia fue hecha por Zair Mundaray, exvicefiscal del Ministerio Público, quien alertó que en horas de la noche, funcionarios de seguridad irrumpieron en el apartamento de Campero en Turmero, estado Aragua, “sin orden judicial”. Además de llevárselo detenido, “robaron pertenencias, como es costumbre”.

#ATENCIÓN me informan que fuerzas de la narco dictadura se acaban de llevar la noche de hoy 14 de agosto al prof. Roberto Campero de su apartamento en Turmero. Tumbaron la puerta, ingresaron sin orden judicial, se lo llevaron y robaron pertenencias como es costumbre. El profesor… pic.twitter.com/8XiewjYtR1 — Zair Mundaray (@MundarayZair) August 15, 2025

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) alertó en sus redes sociales que al dirigente sindical se lo llevaron “a un destino aún desconocido, lo que constituiría una desaparición forzada”.

El Clippve denunció que el caso del profesor Campero se suma a la “creciente ola de detenciones arbitrarias contra líderes gremiales, sindicales y defensores de derechos humanos en Venezuela, lo que configura un patrón de represión sistemática que debe cesar de inmediato”.

La detención de Campero ocurrió un día después del arresto arbitrario de Rusbelia Astudillo, abogada y defensora de los jubilados, a quien detuvieron en Caracas el 13 de agosto. Astudillo es miembro de la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales de Venezuela (Fntjv).

Ante la detención del dirigente sindical, el Clippve exigió:

•Informar de inmediato su paradero y liberarlo bajo ninguna restricción.

•Garantizar su integridad física, psicológica y emocional.

•Permitir acceso a abogados de confianza, familiares y atención médica.

•Respetar el debido proceso y cesar la persecución contra dirigentes sindicales.

La noche de este jueves 14 de agosto, el profesor Roberto Campero fue detenido arbitrariamente en su residencia en Turmero, estado Aragua.



De acuerdo con testimonios,… pic.twitter.com/Izd9hLLg9T — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) August 15, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país