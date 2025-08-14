Trabajadores exigieron fin de la represión y respeto a derechos laborales

La mañana de este jueves, 14 de agosto, trabajadores, activistas y organizaciones sociales se concentraron en la Plaza Morelos de Caracas, para exigir el cese de la represión y el respeto a los derechos sociales.

Representantes del Partido Comunista, la Liga Internacional de Trabajadores, Marea Socialista y otros movimientos de izquierda se apostaron en la calle para exigir la liberación de los presos políticos y en especial la de los dirigentes sindicales detenidos en las últimas horas.

En una nota publicada en el Diario TalCual, Dick Guanique, representante de Vanguardia Laboral, aseveró que todos los derechos de los trabajadores “están siendo conculcados”.

“Nosotros no somos terroristas, no andamos en conspiración. Nosotros estamos exigiendo que se respete la Constitución y eso no es un delito aunque se haya criminalizado esa labor, aunque se nos persiga por esa solicitud”, reclamó Guanique, quien recordó el reciente arresto de Rusbelia Astudillo, abogada y defensora de derechos de los jubilados.

Según la Coalición Sindical, al menos siete dirigentes sindicales se encuentran detenidos en el país, sin tomar en cuenta la reciente detención arbitraria de la abogada Rusbelia Astudillo.

Los trabajadores recordaron los casos concretos de Juan Valor, detenido en el estado Bolívar, y Oglis Ramos Garrido, arrestado en el estado Apure hace más de 75 días. Su familia desconoce su paradero. También exigieron la excarcelación de Enrique Márquez y que se entregue el salvoconducto a la abogada María Alejandra Díaz, asilada en la Embajada de Colombia.

ÚLTIMA HORA | "El sueldo no alcanza ni para el desayuno": trabajadores y activistas protestaron en Caracas por mejores salarios y contra la represión https://t.co/czeyQh0wxA pic.twitter.com/8Ue0tAFnqr — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) August 14, 2025

“El salario mínimo también está preso”

Durante la protesta, Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCV afirmó que el salario mínimo en Venezuela “también está preso y ahogado como consecuencia de una política nefasta, neoliberal y reaccionaria que ha generado el gobierno”.

Sánchez recordó que el ingreso mínimo está congelado en 130 bolívares (menos de un dólar al cambio oficial) desde el año 2022 y reiteró que es el más bajo de la región comparado incluso con países como Bangladesh o Myanmar.

Por su parte, Carlos Salazar, representante de la Coalición Sindical, expresó que actualmente el salario mínimo son cuatro bolívares diarios, situación que acabó con el cálculo prestacional, vacaciones, aguinaldos y la seguridad social de los trabajadores.

11:04 AM Trabajadores, activistas y organizaciones sociales se concentran en la Plaza Morelos de Caracas, para exigir el cese de la represión y el respeto a los derechos sociales.



"Junto a los presos políticos, el salario también está preso". pic.twitter.com/iWYPmynVtd — PROVEA (@_Provea) August 14, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.