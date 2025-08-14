Denuncian la detención de Rusbelia Astudillo, defensora de DDHH de los jubilados

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció este miércoles, 13 de agosto, la detención “arbitraria” de Rusbelia Astudillo, abogada y activista por los derechos de los jubilados.

Según información difundida por la ONG en redes sociales, Astudillo fue interceptada por varios hombres en el sector Terrazas del Club Hípico, sin mostrar orden judicial ni informar el motivo de la detención.

Rusbelia Astudillo se suma a la larga lista de detenidos por razones políticas que, según cifras del último balance del Foro Penal Venezolano (FPV), actualmente se ubica en 808 presos.

Familiares y compañeros denuncian la detención arbitraria de Rusbelia Astudillo, reconocida defensora de los derechos humanos de los jubilados y consultora jurídica de FENAJUPV (@FntjVenezuela).



— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) August 13, 2025

Hasta el momento se desconoce el paradero de la activista. El Clippve exigió a las autoridades competentes que informen de “manera inmediata” el paradero de la defensora de derechos humanos, que se garanticen su integridad física, emocional y psicológica, y permitan el acceso a sus familiares, abogados de confianza y atención médica.

La ONG Provea se pronunció a través de su cuenta en X para exigir la liberación de Astudillo y recordó que el Estado tiene la obligación de asegurar la participación significativa y eficaz de las personas adultas mayores en el sistema de pensiones por lo que la labor de la activista debe ser “respetada y protegida”.

La @FntjVenezuela denuncia la detención arbitraria de la Sra. Rusbelia Astudillo, dirigente de la @FenajupvPrensa ocurrida la tarde de este miércoles.



— PROVEA (@_Provea) August 13, 2025

La detención de Rusbelia Astudillo se produce poco después de que la activista Martha Grajales, detenida la semana pasada, fuera excarcelada con una medida sustitutiva por los supuestos delitos de “conspiración, incitación al odio y asociación para delinquir”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.