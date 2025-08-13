Excarcelan a la activista Martha Lía Grajales

Alrededor de las 9:00 de la noche de este martes 12 de agosto, la defensora de derechos humanos y miembro de la organización Surgente, Martha Lía Grajales fue excarcelada, con medidas cautelares, tras haber sido detenida el pasado viernes 8 de agosto en una manifestación en apoyo a las madres de presos políticos en Caracas.

Antonio González, esposo de la activista dio a conocer la información a través de un video publicado en la red social X (antes Twitter) en el que aseguró que el proceso judicial de Grajales continúa. “Sigue juzgada por los delitos que no cometió, de gravísimo talante (…) tiene una medida sustitutiva de la privativa pero sigue un proceso judicial que a todas luces es arbitrario”, expresó.

#VIDEO Antonio González, esposo de la defensora de DD.HH. Martha Lía Grajales, da detalles de su excarcelación y advierte que el proceso judicial en su contra continúa.



González destacó el papel de la solidaridad para lograr la medida sustitutiva a la privativa de libertad.

De acuerdo al fiscal general de la República, Tarek William Saab, la activista fue imputada por los presuntos delitos de “incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir”.

González advirtió que Grajales tuvo un proceso de desaparición forzada “de corta duración” y que fue incomunicada hasta este lunes 11 de agosto. También agradeció el apoyo de las organizaciones nacionales e internacionales que mostraron su solidaridad a la defensora de derechos humanos.

Se encontraba recluida en el INOF

Luego de su detención en los alrededores de la sede de la ONU, en Caracas, el 8 de agosto, Grajales fue llevada a la sede de la Dirección de Investigación Penal de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Maripérez, información a la que pudo acceder su esposo tres días después por el defensor público que se le impuso a la defensora de DDHH.

El día lunes 11 de agosto, el Ministerio Público notificó que Martha Lía Grajales había sido recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) de los Teques, en el estado Miranda, lugar en el que permaneció hasta la noche de este martes.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país