Inicio

El Mañanero del 17 de marzo: Más de 200 presuntos miembros del TDA fueron enviados a El Salvador

Redacción Runrun.es Hace 3 horas

En El Mañanero del 17 de marzo de Runrun.es resumimos los titulares más destacados de Venezuela: Según el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, 250 presuntos integrantes del Tren de Aragua fueron enviados a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, aunque el presidente de la nación centroamericana dijo que fueron 238.

Rubio aseguró que fueron enviados 250 presuntos miembros del TDA a El Salvador bajo Ley de Enemigos Extranjeros

¿Quienes son los alcaldes chavistas vinculados a supuesto narcotráfico”

Red Sindical Venezolana anunció protesta para este lunes 17Mar

Conatel revocó autorización de SuperCable para operar en Venezuela

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).

The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025

“Su postura cuatrera amenazando a Venezuela con hegemones en desuso solo busca perturbar la paz de nuestra región y violentar flagrantemente la legalidad internacional al disponer de lo que considera un mar pendiente por delimita”, vicepresidenta Delcy Rodríguez sobre presidente de Guyana, Irfaan Alí

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.