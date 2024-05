Inicio

El Mañanero del 24 de mayo: Homicidios bajan, impunidad aumenta y más noticias

Redacción Runrun.es 23/05/2024

En El Mañanero del 24 de mayo de Runrun.es resumimos los titulares más destacados del fin de semana sobre Venezuela: El informe del Monitor de Víctimas revela una disminución de los homicidios en el país y el repunte del ajuste de cuentas como el móvil que más destaca. Los pensionados apenas cinco dólares más por ajuste del bono de guerra económica respecto a abril. La ONU advierte que si se mantienen los obstáculos, las elecciones del 28 de julio no serán libres ni justas y el Gobierno llega tarde -qué raro- para informar sobre un motín en Yare II.

Como el Orinoco… inmenso, potente e indetenible!!

Vean esto. Puerto Ayacucho, #Amazonas. pic.twitter.com/5sQhllhs8q — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) May 23, 2024

«Nunca en esos casos -de violencia policial- hay una investigación clara, nunca hay transparencia. No se sabe qué pasa con el proceso en esos casos y, básicamente, nos tenemos que quedar con las denuncias de los familiares que, en la mayoría de los casos, nos dicen que las víctimas no se enfrentaron a los policías, no se encontraban cometiendo algún delito cuando fueron ejecutadas. Esto deja en evidencia un exceso del uso de la fuerza policial que hemos visto durante varios años, especialmente en la época de la OLP (Operaciones de Liberación Nacional, en 2015) y de las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales, en 2017)», expresó Ronna Rísquez, coordinadora editorial de Monitor de Víctimas.