Los homicidios bajaron en 2023, pero la impunidad aumentó

«En los siete años que lleva Monitor de Víctimas recabando información es la primera vez que el móvil “ajuste de cuentas” es el que más destaca (en los homicidios)», advirtió Ronna Rísquez, periodista especializada en violencia y derechos humanos y coordinadora editorial de Monitor de Víctimas. «Ese móvil había dejado de ser frecuente años atrás (…) y ahora vemos que es el que está teniendo mayor crecimiento».

En la presentación del balance del 2023 este 22 de mayo, el equipo de periodistas de Monitor de Víctimas informó que los funcionarios de seguridad del Estado se mantienen como los principales victimarios de homicidios en Venezuela, los casos de femicidio en el país se han vuelto más recurrentes, los familiares de las víctimas cada vez se cierran a las denuncias por las amenazas de los victimarios y el Estado sigue sin atender a los 310 huérfanos que dejó la violencia el año pasado.

En 2023 hubo al menos 618 víctimas en cinco estados del país (la Zona Metropolitana de Caracas, Lara, Zulia, Táchira y Sucre). De ese registro, 181 (el 29,29 %) fueron muertes violentas atribuidas al «ajuste de cuentas» o enfrentamientos entre bandas delincuenciales o entre civiles por hechos delictivos, 79 homicidios (el 12,78 %) tienen la atribución de «resistencia a la autoridad» por parte de los funcionarios del Estado y 72 casos (el 11,65 %) se catalogan como «ejecuciones extrajudiciales».

La coordinadora editorial de Monitor de Víctimas advirtió que han aumentado los reportes de la participación de funcionarios policiales en las actividades ilícitas que eran administradas por bandas criminales locales.

En la Zona Metropolitana de Caracas «la venganza y el ajuste de cuentas fueron el móvil de homicidio que más aumentó en 2023»: hubo 70 casos. Los registros tuvieron un aumento del 40 % con respecto a los datos del año 2022, cuando hubo un aproximado de 50 muertes violentas atribuidas a ese móvil, según Monitor de Víctimas.

El proyecto de Runrun.es y la ONG Mi Convive advirtió que la violencia policial fue la que tuvo mayor cantidad de víctimas: 91 personas murieron a manos de funcionarios de seguridad del Estado, ya sea por presuntas «ejecuciones extrajudiciales», presuntas «resistencia a la autoridad» y otras causas que no se han podido determinar hasta la fecha.

«Nunca en esos casos hay una investigación clara, nunca hay transparencia. No se sabe qué pasa con el proceso en esos casos y, básicamente, nos tenemos que quedar con las denuncias de los familiares que, en la mayoría de los casos, nos dicen que las víctimas no se enfrentaron a los policías, no se encontraban cometiendo algún delito cuando fueron ejecutadas. Esto deja en evidencia un exceso del uso de la fuerza policial que hemos visto durante varios años, especialmente en la época de la OLP (Operaciones de Liberación Nacional, en 2015) y de las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales, en 2017)», dijo Rísquez.