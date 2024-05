Inicio

El aumento del “bono de guerra” para pensionados fue de apenas $5

Yakary Prado 23/05/2024

Los seis millones de pensionadas y pensionados del país comenzaron a recibir después del 21 de mayo el pago del bono de guerra económica correspondiente al mes de mayo. El ajuste con respecto al mes de abril fue de poco más de $5.

Luego de que el 1 de mayo la posibilidad de aumento del salario mínimo se esfumara y de que el gobernante Nicolás Maduro anunciara el ajuste de los bonos no había quedado muy claro cuánto cobrarían los pensionados. Y es que en dicha alocución Maduro solo se limitó a informar sobre el aumento a $130 del “ingreso mínimo integral” –concepto no establecido en la Constitución e ideado por la actual administración que incluye el bono de guerra económica y el bono de alimentación o cesta ticket-. El último ajuste de este “paquete” se había producido en enero de 2024.

Fue entonces Francisco Torrealba, diputado a la AN oficialista, quien confirmó que el aumento aplicaba para el Bono de Guerra Económica de los trabajadores, que pasará $60 a $90 mensuales mientras que el monto del ticket de alimentación permanecía en $40.

La gran incógnita era cuánto cobrarían finalmente los pensionados quienes, hasta abril de 2024, cobraban apenas una fracción del bono de guerra económica equivalente a $25, o Bs. 905 a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Con el pago que están recibiendo en el mes de mayo de Bs 1 098 ó $30 al cambio actual oficial, se confirma que el incremento es de apenas cinco dólares para los pensionados, mientras que los jubilados cobraron Bs.3 330 o $91 al cambio oficial y los trabajadores activos el equivalente a $90 dólares ó 3 294 bolívares.

“Protección” de pensiones, pero… ¿a qué costo?

Hasta el 23 de mayo de 2024 se habían cumplido 815 días sin aumento del salario mínimo, que sigue congelado en Bs.130. Este monto es el que se utiliza como base de cálculo de prestaciones, vacaciones, aguinaldos, utilidades y jubilaciones.

El Gobierno de Nicolás Maduro resolvió que la forma más expedita para mejorar el ingreso de los pensionados, el eslabón más vulnerable en cuanto a ingresos económicos se refiere, es a través del aporte que harán las empresas privadas por exigencia de la recién promulgada Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social. En LaGaceta Oficial número 42.880 estableció en 9% la tasa de contribución que pagarán las empresas privadas para el fondo de pensiones.

Entes empresariales y expertos han advertido que este nuevo se tributo se suma a los ya existentes que suponen una excesiva carga fiscal.

Fedecámaras, que había planteado al gobierno que la alícuota mensual del aporte empresarial fuera de 6% y no de 9%, advirtió que ya más del 50% de las utilidades de una empresa se va en pago de impuestos, cuestión que consideraron, debería considerada a la hora de aprobar este tipo de iniciativas.

El abogado Juan Korody, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT), declaró a la agencia EFE que si bien el propósito de mejorar las pensiones es “loable”, el empresario privado tiene “prácticamente su capacidad económica agotada” a causa de la “excesiva carga fiscal” que -afirma- hay en el país.

El nuevo tributo para pensiones aumentará la carga fiscal del sector privado, lo que Korody advirtió, tendrá un impacto en los precios de los productos que pagan los consumidores, así como en la capacidad de las empresas para incrementar los salarios o hacer nuevas contrataciones.

Protestarán el 29 de mayo

Para el Día del Adulto Mayor, que se celebra el próximo 29 de mayo, se está convocando a una protesta en Parque Carabobo, Caracas, en donde pensionados y jubilados insistirán en exigir al gobierno que cumplan con lo estipulado en el artículo 91 de la Constitución, que dice que las pensiones y salarios deben tener como referencia el precio de la canasta básica. Además, en esa fecha se activará la campaña “Por una vejez digna”.

En conversación con Radio Fe y Alegría, el coordinador del Frente Unido en Defensa de los Pensionados y Jubilados de Venezuela, Luis Cano, recordó que los los adultos mayores “no tienen tiempo” para esperar mejores condiciones y el respeto de sus derechos.

Respecto a la ley de protección de pensiones, no es muy optimista: “A los viejos venezolanos no nos sirven ni la Constitución, ni las leyes, ni la ley vieja, ni esta nueva que acaban de promulgar, porque no la cumplen. No puede ser que los viejos venezolanos se están muriendo por desnutrición, por falta de medicina y esto se está volviendo en algo normal y cotidiano.

El más reciente informe sobre las condiciones de vida de las personas mayores en Venezuela, publicado por la Asociación Civil Convite (marzo 2023) encontró que el 38% de la población encuestada está trabajando en el sector informal. El 63% de los entrevistados tienen ingresos mensuales de hasta $100.

51% de los adultos mayores que participaron en el estudio (4% menos que la consulta 2022) afirman que algunas veces se han visto en la necesidad de reducir las porciones. 53% está consumiendo proteína animal de dos a tres veces por semana y 77% incluye los granos en su dieta para proporcionarse proteína vegetal cuando no la pueden obtener completamente del consumo de carnes.

La situación de salud de este sector de la población es también vulnerable. 61% no acude a consultas médicas periódicas para controlar una condición de salud, 49% de las personas manifiestan que su salud ha “desmejorado un poco” durante los últimos seis meses y 79% afirma que toma algún tipo de medicamento, pero tan solo un 10% dice adquirirlos con facilidad. 51% compra las medicinas con dificultad y 26% puede adquirir solo algunas de las prescritas.

71% de la población encuestada por Convite percibe la seguridad o protección social como “deficiente” y afirman que “no protege a las personas mayores”.