Capriles insta a Márquez y a Rausseo a apoyar a González Urrutia

Enrique Márquez dijo que no se retirará de la contienda por la presidencia de la República, pero que no descarta en un futuro apoyar o ser apoyado

Redacción Runrun.es 23/05/2024

Durante una entrevista radial este jueves, el ex gobernador de Miranda y excandidato presidencial en par de oportunidades, Henrique Capriles Radonski le pidió a Enrique Márquez y a Benjamín Rausseo que apoyen la candidatura de Edmundo González Urrutia por la tarjeta de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Capriles sentenció que conoce a Márquez como un hombre ponderado y a Rausseo, mejor conocido como “El Conde del Guacharo”, lo definió como un humorista que ha venido dando declaraciones hacia una unión en torno a una candidatura que tenga la suficiente fuerza para desplazar al gobierno madurista con once años en el poder y una estela de pobreza, hiperinflación, migración y destrucción de servicios públicos y el aparato productivo.

Capriles definió a González Urrutia como un hombre preparado para asumir la responsabilidad de la presidencia de la República, una persona que no es política y que no usa un lenguaje soez para atacar a su adversario.

“El candidato de la oposición tiene un discurso diplomático, no de confrontación o pelea. No creo que haga falta poner a Edmundo González en un acto en la avenida Bolívar de Caracas. Hay una disposición de votar a pesar de los atentados contra nuestra herramienta. Se logró la unidad”, enfatizó.

Capriles calificó como una tropelía el hecho que el chavismo descalifique a González Urrutia por pertenecer a la tercera edad y además insistan en la tesis de que está enfermo, cuestión que ha negado en reiteradas entrevistas que ha concedido a medios.

“Chávez hizo una campaña enfermo y gano una eleccion, ellos siempre ocultaron eso, nosotros sabíamos que no estaba bien, pero siempre fui absolutamente respetuoso de eso, nunca lo use a mi favor porque la vida privada de las personas hay que respetarla, principalmente si está atravesando por un padecimiento, por su puesto este no es el caso de González Urrutia”.

Capriles recalcó que en sus intervenciones, González Urrutia nunca habla de revancha ni venganza contra quienes están en el poder.

“Esto no significa impunidad. Un gobierno que llegue persiguiendo , eso sería un error histórico. Aspiro que se recupere la institucionalidad y ver a Nicolás Maduro poniéndole la banda presidencial a Edmundo”.

No se retira, ni lo retiran

En declaraciones a El Político, Marquez negó que vaya a retirarse de la contienda electoral para darle apoyo al candidato de la PUD.

“Yo respeto mucho a Henrique Capriles, he trabajado mucho tiempo con él y entiendo su planteamiento, lo entiendo perfectamente porque me parece un planteamiento preocupado por el país, por la oposición. Yo le diría que tenga confianza que las cosas van a ir muy bien. Yo he dicho que no soy un obstáculo y no lo soy, no me siento así. Pero estoy aquí para apoyar o ser apoyado. Y ahí veremos lo necesario en el tiempo para garantizar que Venezuela tenga un cambio político que es lo que todos queremos; tanto tú Capriles como yo, queremos lo mismo, una Venezuela que renazca”.