El Mañanero del 27 de marzo: La candidatura provisional de la Plataforma Unitaria y otras 10 noticias sobre Venezuela - Runrun

En El Mañanero del 27 de marzo de Runrun.es resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: La Plataforma Unitaria Democrática informó que, tras recibir un plazo de 12 horas por parte del Consejo Nacional Electoral, pudieron inscribir como candidato provisional al diplomático Edmundo González Urrutia. A la par de eso, María Corina Machado condenó que el CNE no permitiera la inscripción de Corina Yoris y afirmó que no apoyará ningún candidato que no sea ella. Y hablando de candidatos, Manuel Rosales logró postularse con el partido Un Nuevo Tiempo, y además, el político justificó su decisión en «no dejarle la cancha sola» a Nicolás Maduro.

Plataforma Unitaria inscribió como candidato provisional a Edmundo González Urrutia

Manuel Rosales se postuló a medianoche y el CNE impidió inscripción de Yoris

María Corina Machado no apoya a Manuel Rosales ni a ningún candidato que no sea Corina Yoris

¿Qué preguntas quedan después de la hora loca del CNE?

Las perlas de Manuel Rosales: «Decidí no dejarle la cancha sola a Maduro»

«Los venezolanos queremos votar, por eso inscribimos a Rosales» y otras perlas de Stalin González

Gobierno de Petro: Bloqueo a candidatura de la PUD puede afectar “confianza” en comicios del #28Jul

Piden a la CPI investigar al régimen cubano por crímenes de lesa humanidad en Venezuela

ONG y personalidades condenan el “apartheid político” del CNE contra la unidad democrática

Perseguidos de Vente Venezuela son protegidos en embajada de Argentina en Caracas

Claves | La ruta a las presidenciales está plagada de violaciones a derechos civiles y políticos

🔴 Elvis Amoroso anunció los 13 candidatos presidenciales que se postularon ante el CNE: 1. Luis Eduardo Martínez – AD

2. Daniel Ceballos – AREPA

3. Antonio Ecarri – Lapiz

4. Juan Carlos Alvarado – COPEI

5. José Brito – PV

6. Benjamín Rausseo – CONDE

7. Javier Bertucci – El… pic.twitter.com/O2oAxmEYi2 — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) March 26, 2024

«El régimen se quitó la careta con sus cómplices para cerrar esta vía electoral. La verdadera oposición está unida. La comunidad internacional ya no tiene excusas, esto es demasiado grotesco», María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela y ganadora de la primaria opositora #26Mar.