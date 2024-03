¿Qué preguntas quedan después de la hora loca del CNE? - Runrun

Que si faltan dos horas y todavía las tarjetas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y Un Nuevo Tiempo (UNT) no han podido postular candidato alguno a los comicios presidenciales del venidero 28 de julio en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Que si de la nada apareció el exrector del CNE, Enrique Márquez, a postular su candidatura por el partido Centrados, una tolda que repentinamente fue habilitada para participar en el proceso, después de estar inoperante.

Que si llegó Pablo Zambrano para postularse por la hasta entonces silente Fuerza Vecinal, pero al final declinó.

Y a las 11:59 pm, un minuto antes de cerrarse el lapso para las postulaciones, el gobernador Manuel Rosales rompió el pacto de la Plataforma Unitaria de apoyar a la historiadora Corina Yoris e inscribió su candidatura por UNT.

Mientras en la PUD denunciaban que pese a innumerables intentos la pagina web de CNE nunca acepto la postulacion de Yoris, pasada las 12 de la noche, Omar Barboza, expresidente de la Asamblea Nacional, certificó el mayor temor de un grueso de la población venezolana: la llamada Unidad se quedó sin candidato y María Corina Machado, ganadora por amplio margen de la primaria del pasado 22 de octubre, no pudo concretar su estrategia de designar a una representante en la contienda contra Maduro.

Una Venezuela trasnochada se levantó con la noticia de que Maduro corría con candidatos hechos a su medida. Machado convocó a una rueda de prensa a las 10 de la mañana y Rosales otra al mediodía, ambas en Caracas y con apenas kilómetros de separación.

«Anoche, a la Plataforma Unitaria no se le permitió inscribir su candidatura de Yoris. Así de débil estarán de medirse con una mujer académica de 80 años», dijo Machado, quien ante la pregunta de si apoyaría una candidatura de Rosales se limitó a decir. “Mi candidata es Corina Yoris”.

Rosales por su parte, sostuvo que se inscribió a última hora para cubrir el vacío dejado por Yoris.

«He estado todo el tiempo en la PUD, fuimos promotores de las elecciones primarias, respaldamos los resultados, respaldamos a María Corina Machado, le ofrecimos la tarjeta, lo cumplimos, le ofrecimos la tarjeta a Corina Yoris, lo cumplimos», se justificó.

Ya pasado el mediodía del 26 de marzo, después de más de 12 horas de vencido el plazo para postular del CNE, el CNE de Amoroso dejó inscribir por la MUD a Edmundo González Urrutia, diplomático y analista internacional. Nuevamente, un giro inesperado a lo película de Alfred Hitchcock o novela de Delia Fiallo. El CNE demostró ser un poder subordinado a los antojos políticos del Gobierno de turno.

En vista de todas estos acontecimientos en tan solo 24 horas, en Runrunes nos hicimos las siguientes interrogantes que no necesariamente tienen una respuesta, porque solo el CNE y el Gobierno de Maduro las conocen.

¿Cuáles candidatos se postularon finalmente?

-De acuerdo con Elvis Amoroso, 13 candidatos, incluyendo a última hora a Edmundo González Urrutia. El resto son: ⁠Nicolás Maduro, Luis Eduardo Martínez, Antonio Ecarri, ⁠Juan Carlos Alvarado, Daniel Ceballos, Benjamín Rausseo, Javier Bertucci, José Brito, Claudio Fermín, Luis Ratti, Enrique Márquez y Manuel Rosales.

¿Por qué la MUD no pudo postular a Yoris?

-Nadie supo, nadie dijo. Del CNE no hubo justificación alguna de por qué no dejaron inscribir la candidatura de Corina Yoris, pese a que en el seno de la Plataforma Unitaria dijeron que estuvieron intentando hasta última hora. Apenas este martes 26, Elvis Amoroso admitió que la MUD había podido postular, pero no la representante de Machado, sino a González Urrutia, un desconocido de la mayoría y supuesto candidato “tapa” o “guarda puesto”.

¿Por qué UNT si pudo, pero no lo hizo por Yoris?

-Según explicó Rosales en rueda de prensa, el sistema electoral no aceptaba los datos de Yoris y en vista de que se acercaba la hora final postuló su candidatura para las elecciones presidenciales. «He estado todo el tiempo en la PUD, fuimos promotores de las elecciones primarias, respaldamos los resultados, respaldamos a María Corina Machado, le ofrecimos la tarjeta, lo cumplimos, le ofrecimos la tarjeta a Corina Yoris, lo cumplimos«, dijo el gobernador del Zulia.

¿Qué hará María Corina Machado?

-La candidata electa en la primaria dijo que seguirá pujando por la inscripción de su representante, Corina Yoris. «En este momento, el país está procesando una enorme decepción, la gente se siente violada en todo el esfuerzo del 22 de octubre y yo lo que quiero decir es que nuestra lucha continúa, nosotros no vamos a salirnos de una ruta electoral donde los venezolanos puedan elegir libremente, por quien quieran, no por quien imponga el régimen».

¿Qué hará la PUD?

-Pese a que la MUD pudo inscribir a un candidato “tapa” pasada la hora de las postulaciones, la Plataforma Unitaria Democrática emitió un comunicado, donde expuso que no había podido designar al elegido por consenso.

“La PUD informa al país y al mundo que aún nuestra candidatura electa no ha podido ser inscrita para poder participar en la elección presidencial 2024. Vista la clara imposibilidad de inscribir hasta el momento a la candidatura elegida por los factores democráticos, a los fines de seguir luchando por ello y garantizar la inscripción de dicha candidatura y mantenernos dentro de la ruta electoral, hemos decidido inscribir provisionalmente al Presidente de la Directiva de la MUD, Edmundo González Urrutia”.

¿Dónde quedó Barbados?

-Hasta ahora la sociedad civil solo sabe que es una isla del Caribe con playas paradisíacas y que la cantante Rihanna es oriunda de allá. De resto, parece que los acuerdos que suscribieron la PUD y el Gobierno en octubre de 2023 quedaron en el aire y se los tragó el supuesto Acuerdo de Caracas que firmó el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, con factores opositores adversos a la MUD y a María Corina Machado.

Mientras miembros de la Plataforma denuncian que el Ejecutivo ha irrespetado los acuerdos, voceros del régimen como la vicepresidenta de la Republica, Delcy Rodríguez, los calificó como una “estafa y un chantaje”.

¿Hay presión internacional?

-Tarde pero seguro, el Gobierno de Estados Unidos exigió a Maduro que respete el derecho de todos los candidatos a postularse a las elecciones.

«Estamos trabajando con otros miembros de la comunidad internacional para garantizar que los venezolanos puedan participar en elecciones inclusivas y competitivas e instamos a los representantes de Maduro a permitir que todos los candidatos se postulen», apuntó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

La funcionaria recordó que Estados Unidos está «comprometido» en mantener el alivio de las sanciones que se han llevado a cabo en los últimos meses si el Gobierno de Maduro «se mantiene firme» en «los compromisos descritos en la hoja de ruta electoral acordada en Barbados».

Pero también aliados ideológicos de Maduro como Colombia y Brasil rechazaron el ensañamiento contra la propuesta de la PUD. «Colombia expresa su preocupación por los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas presidenciales, particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de oposición como la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y el Movimiento Vente Venezuela”.

El Gobierno de Brasil emitió un comunicado en el que expone que “sobre la base de las informaciones disponibles, se observa que la candidata indicada por la Plataforma Unitaria, fuerza política de oposición, y sobre la cual no pesaban decisiones judiciales, fue impedida de registrarse, lo cual no es compatible con los acuerdos de Barbados”.

Ante esto y como es costumbre, la cancillería venezolana emitió un comunicado llamando a las administraciones de Gustavo Petro y Lula «injerencistas y aliados a los intereses de los Estados Unidos». También, condenaron la actitud del CNE la Unión Europea, Uruguay y Guatemala.

Entonces, ¿ya ganó Maduro?

-Pese a que pareciera que corre solo en la carrera a perpetuarse en Miraflores, Machado dice que seguirá haciendo esfuerzos por sacarlo del poder. A esta novela aún le quedan cuatro meses de capítulos imprevistos y no aptos para cardíacos.