Las perlas de Manuel Rosales: "Decidí no dejarle la cancha sola a Maduro" - Runrun

Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia, fijó posición en rueda de prensa este 26 de marzo sobre la sorpresiva inscripción de su candidatura presidencial a última hora, luego de que durante días su partido, Un Nuevo Tiempo, denunció que estaba bloqueada su tarjeta.

En su alocución, Rosales sostuvo que hasta «último momento» estuvo apoyando la inscripción de Corina Yoris, candidata de la Plataforma Unitaria, pero que ante la imposibilidad de concretarse esa opción, decidió dar el paso y renunciar a irse a vivir «a la comodidad del Zulia como gobernador», y que optó por darle una «oportunidad electoral» a los venezolanos.

Justificó su decisión de inscribirse alegando que no le iba a dejar la cancha sola a Nicolás Maduro y prometió que encabezaría «la rebelión más grande de votos en la historia de Venezuela».

A continuación, las perlas más destacadas de su discurso.

«Simplemente, activamos el sistema»

«Nosotros, simplemente, hicimos lo que establece la ley y activamos el sistema» (cuando le preguntaron cómo pudo inscribirse, si tenían supuestamente bloqueada la tarjeta de UNT».

Un poquito más y Manuel Rosales termina hablando de ✨✨magia✨✨ "Solo hicimos lo que establece la ley y activamos el sistema; yo tenía que tomar una decisión". pic.twitter.com/bkmP3VrWCh — Luisdejesus_ (@Luisdejesus_) March 26, 2024

«No vengo a quitarle el liderazgo a nadie»

«Estuvimos insistiendo hasta el final en inscribir la candidatura que se había escogido y no se pudo. Y faltaban pocos minutos cuando decidí entre irme al Zulia a vivir en la comodidad como gobernador del estado, o salir a darle la cara a Venezuela y aquí estoy, para construir el cambio que todos estamos esperando. No vengo a sustituir a nadie, ni a quitarle le liderazgo a nadie, tampoco a apartar a nadie, vengo con los brazos abiertos para reconstruir a Venezuela».

#EnVivo | "Hasta los últimos minutos estuvimos insistiendo en la posibilidad de inscribir la candidatura que anteriormente se había elegido. No vengo a sustituir ni quitarle el liderazgo a nadie": @Manuelrosalesg. Conéctate a #VPItv aquí: https://t.co/fsltGXQeqz pic.twitter.com/zN46iaTxBy — VPItv (@VPITV) March 26, 2024

«Yo estuve en comunicación con Omar Barboza hasta cinco para las doce del 26 de marzo. Y estaba viendo en video cuando estaban intentando inscribirse y no había sistema. Yo estuve pendiente de todo eso. Tuve que tomar una decisión unos minutos antes, sino hoy no tuviéramos tarjetas, dónde votar, dónde participar, no tuviésemos qué hacer».

«No le iba a dejar la cancha sola a Maduro»

«Hubo trabas, hubo inconvenientes, y al final, yo tenía que decidir entre dejarle la cancha sola a Maduro e irnos a la abstención nuevamente, o darle la oportunidad a Venezuela».

ÚLTIMA HORA | Manuel Rosales: "Hubo trabas, hubo inconvenientes y al final, yo tenía que decidir en dejarle la cancha sola a Maduro o darle la oportunidad a Venezuela" https://t.co/B1Rb1IlEwt pic.twitter.com/HvHK8XdH6X — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) March 26, 2024

Promete «la más grande rebelión de votos que se haya visto»

«Hay que votar, por Venezuela hay que votar y por eso estoy aquí. Quiero anunciar a Venezuela y al mundo que voy a encabezar la rebelión de votos más grande que ha existido».

#EnVivo | "Hay que votar, por Venezuela hay que votar y por eso estoy aquí. Quiero anunciarle a Venezuela y al mundo que voy a encabezar la rebelión de votos más grande que ha existido", @Manuelrosalesg. Conéctate a #VPItv aquí: https://t.co/fsltGXQeqz pic.twitter.com/16yG7isres — VPItv (@VPITV) March 26, 2024

Reconocimiento a Machado y a Yoris

«Mis palabras de reconocimiento a María Corina Machado, una luchadora social que ha recorrido un duro camino. Y no solo a ella, sino a su equipo de trabajo, que algunos han sido detenidos. Lucharé por su libertad. Y también mis palabras de aprecio y mucho respeto a la doctora Corina Yoris, una dama, luchamos hasta el final para que se pudiera inscribir «.

"Mis palabras de reconocimiento a MCM, una luchadora social que ha recorrido un duro camino. Lucharé por su libertad y también mis palabras de aprecio a Corina Yoris, luchamos hasta el final para que se pudiera inscribir": @Manuelrosalesg#VPItv aquí: https://t.co/fsltGXQeqz pic.twitter.com/8UtHo4VYZm — VPItv (@VPITV) March 26, 2024

«Votar o no votar», he ahí el dilema

«Los venezolanos tienen dos caminos: votar para cambiar o no votar para que Venezuela se siga cayendo a pedazos. Votar para que regresen nuestros familiares que están afuera o para que se siga yendo la gente de Venezuela. Votar por el progreso o votar por la pobreza. Votar por el futuro o por las nuevas generaciones o dedicarnos solo a criticar y a pensar en un cambio que, si no lo construimos, nunca va a llegar».

🔵 Manuel Rosales afirmó que los venezolanos deben decidir entre votar para cambiar o no votar para que Venezuela se siga cayendo a pedazos. Votar para que regresen nuestros familiares que están afuera o para que se siga yendo la gente de Venezuela. Votar por el progreso o votar… pic.twitter.com/facCXu58Gf — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) March 26, 2024

Dispuesto a «acuerdos»

«Si la Plataforma pide acuerdos, yo estoy en la Plataforma. De ahí no me muevo un milímetro».