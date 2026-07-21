El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) hizo un llamado urgente a los familiares que sospechen que sus seres queridos podrían encontrarse entre las víctimas resguardadas en los silos de Bolipuertos, en La Guaira, o en Bello Monte para que acudan a realizarse pruebas de ADN voluntarias.

Tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio, más de cinco mil personas personas perdieron la vida en el estado La Guaira, mientras que la cifra de desaparecidos sigue sin publicarse. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calcula que hay unos 50 000 desaparecidos como consecuencia de los dos devastadores terremotos.

La institución explicó que las pruebas permitirán comparar perfiles genéticos y ofrecer certeza y tranquilidad a las familias que aún esperan información sobre sus seres queridos. Para ello, se convoca especialmente a familiares directos consanguíneos, quienes deben presentarse en la sede principal del organismo, ubicada en Bello Monte.

El horario de atención es de lunes a sábado de 8:30 a. m. a 6:00 p. m.

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