El Mañanero del #29Ene: las ocho noticias que debes conocer - Runrun

En El Mañanero de Runrun.es de este 29 de enero resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: las reacciones ante la inhabilitación de María Corina Machado pasaron por la Plataforma Unitaria Democrática —que llevará el caso como una violación al Acuerdo de Barbados—, al gobierno madurista —que dice que no se ha roto ningún acuerdo— y la comunidad internacional —que rechazan la inhabilitación—.

Familiares de Karen Gómez Gutiérrez y Juan Freites exigen una fe de vida

Venezuela arde sin mitigaciones para el fenómeno de El Niño y el cambio climático

VE Sin Filtro: aún no hay leyes que resguarden los datos personales de la ciudadanía

Medio Palpitar Trujillano desaloja su sede por presiones y amenazas

EE.UU. revisará las sanciones a Venezuela tras la inhabilitación de María Corina Machado

Blyde: el gobierno de Maduro violó el Acuerdo de Barbados al inhabilitar a Machado

CIDH llama al Estado a no sancionar proyecto de ley que limita las ONG

OEA denuncia que la persecución política a MCM era «previsible y esperable»

«Se han cumplido cabalmente todos los acuerdos firmados y discutidos», dijo el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, sobre la inhabilitación de Machado y el Acuerdo de Barbados. «En ningún documento se discutió sobre un candidato en particular, siempre fue en términos generales, los candidatos que cumplan con las leyes venezolanas podrán participar en procesos electorales venideros, quienes no lo hagan no pueden participar».