Familiares de Karen Gómez Gutiérrez y Juan Freites exigen una fe de vida - Runrun

Denuncian que los hijos de Gómez no tienen papeles de identidad luego de que la militar fuera detenida, mientras que Vente Venezuela denunció que dos de sus cuatro dirigentes regionales detenidos arbitrariamente se presentaron ante tribunales sin abogados ni familiares

La abogada y directora de la organización Casla Institute, Tamara Sujú, denunció este 26 de enero que los familiares de la primera teniente Karen Gómez Gutiérrez, detenida el pasado 22 de enero por fuerzas del Estado Venezolano, y de Juan Freites Cabrejo, dirigente del partido Vente Venezuela en el estado La Guaira detenido el 23 de enero, exigen una fe de vida al Estado venezolano.

A través de la red social X (Twitter), Sujú publicó videos testimoniales de Roland Gómez, hermano de Gómez, y de Graciela Martínez, madre de Freites, donde denuncian que ni el Ministerio Público ni las fuerzas policiales les informan del paradero de los detenidos arbitrariamente.

«Hago un llamado a la comunidad internacional de derechos humanos y a (los integrantes del) Acuerdo de Barbados. (…) Espero esté bien, que esté a salvo, no sabemos dónde está. Exigimos que aparezca y que aparezca con vida», denunció Roland Gómez.

«Mi hijo fue secuestrado hace más de 48 horas. No tenemos noticias de él. Para ese momento, mi hijo estaba sufriendo una crisis de asma y estaba sin medicinas. No nos dan información (…) quisiera saber que al menos no lo están maltratando», dijo Graciela Martinez.

Estado deja desamparado a los hijos de Gómez

Gómez y su esposo, el coronel Carlos Sánchez Vásquez, fueron señalados el pasado 22 de enero por el Ministrio Público debido a los señalamientos de una presunta trama de «conspiración» contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.

De acuerdo con la directora de Casla Institute, Gómez había pedido su retiro de las Fuerzas Armadas venezolanas el 16 de octubre del 2023.

«El 22 de enero es detenida luego de ser llamada a una supuesta reunión en el ZODI (Zona Operativa de Defensa Integral ) de Guatire (estado Miranda), a la que acudió dejando a sus 2 pequeños hijos, un varon de 2 años y una niña de 11 meses, al cuidado de una vecina mientras regresaba. Nunca regresó», denunció la abogada.

#Venezuela. El hermano de la PTTE. #KarenNayaritGomezGutierrez, pareja del Cnel. #CarlosJesusSanchezVasquez pide una fe de vida de su hermana, detenida el pasado Lunes 22, luego de ser llamada a una supuesta reunión en el ZODI de Guatire, a la que acudió dejando a sus 2… pic.twitter.com/ZohDoca4m4 — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) January 26, 2024

Según Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, ambos militares están bajo la custodia del Tribunal Segundo de Control con competencia en terrorismo. Pero, hasta el momento, el Estado no ha birndado información del paradero de Gómez, ni Sánchez, ni de más de 30 detenidos anunciados por el fiscal.

«Los documentos de nacimiento de los menores están en la camioneta retenida y la familia no ha podido recuperarlos», agregó Sujú.

Detención arbitraria express

Un día después de la detención de Gómez, presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a Juan Freites frente a su casa mientras él se preparaba para un mitin político del partido de María Corina Machado, representante de la oposición inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia este 26 de enero.

#Venezuela. Madre de #JuanJoseFreites, coordinador de @VenteVenezuela del estado Vargas @VenteVargas exige fe de vida de su hijo quien tiene 48h desaparecido después de ser secuestrado por Organismos de Inteligencia. Dice que tenía una crisis asmática cuando se lo llevaron y no… pic.twitter.com/Y02I7MUqC9 — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) January 25, 2024

Junto a él, detuvieron otros tres dirigentes del partido: Luis Camacaro, Tomás Sequera y Guillermo López. De ese grupo, solo se sabe que Camacaro y Sequera fueron trasladados a la sede del Sebin llamada «El Helicoide», lugar que la ONU ha denunciado desde el 2014 como un centro de torturas y tratos crueles e inhumanos por parte del Estado.

Vente Venezuela denunció que Camacaro y Freites fueron presentados ante tribunales el pasado 25 de enero sin sus abogados y sin permitir el contacto con familiares y conocidos, luego de 72 horas de desaparición forzosa.

El partido político alertó a la comunidad internacional que los derechos civiles y políticos tanto de Machado como de los dirigentes regionales detenidos arbitrariamente están siendo vulnerados fragantemente.

Sujú, al igual que Gómez, está siendo señalada por el Ministerio Público de participar en la presunta trama de «conspiraciones» contra el gobierno madurista. La comunidad internacional ha denunciado en reiteradas ocaciones que el gobierno madurista mantiene a más de 250 presos políticos bajo imputaciones hechas en medios de comunicación del Estado y sin un debido proceso judicial.