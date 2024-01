EE.UU. revisará las sanciones a Venezuela tras la inhabilitación de María Corina Machado - Runrun

El Gobierno de Estados Unidos se encuentra revisando su política de sanciones a Venezuela, tras la «profundamente preocupante» decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ese país de ratificar la inhabilitación de la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado.

La decisión de este 26 de enero del TSJ «es inconsistente con el compromiso de los representantes de Nicolás Maduro de celebrar unas elecciones presidenciales venezolanas competitivas en 2024», señaló este sábado Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de EE.UU.

U.S. statement on the Venezuelan Supreme Tribunal of Justice’s decision to disqualify @MariaCorinaYA and @hcapriles, contrary to the commitments made by Maduro and his representatives under the Barbados electoral roadmap agreement ➡️ https://t.co/DTyFtNDM7y

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) January 27, 2024