Saab indulto películas series

Aunque el empresario Álex Saab está libre, tiene ciertas restricciones para actuar, entre estas, recibir beneficios sobre cualquier publicación que se haga sobre su situación. Así lo reveló el indulto que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le concedió tras canjearlo con el gobierno de Nicolás Maduro por 10 prisioneros norteamericanos que estaban en Caracas y otra decena de presos políticos venezolanos.

Saab, señalado como testaferro de Maduro, no podrá aceptar o recibir ganancias, directas o indirectas, provenientes de libros, películas o publicaciones que se hagan sobre su situación. Así reza el documento que salió a la luz pública este viernes, 22 de diciembre de 2023, pero que tiene fecha de 15 de diciembre.

Al supuesto diplomático de Maduro, tratamiento que le ha dado su gobierno, lo indultaron con la condición de que saliera de Estados Unidos y de que permanezca fuera de los límites del país, sus territorios y posesiones.

Tampoco podrá ejercer algún reclamo o acción en contra de Estados Unidos, sus servidores o empleados, ni exigir la devolución de fondos o propiedades que le hayan incautado las autoridades estadounidenses durante el proceso judicial en su contra.

Here’s the Biden presidential pardon that freed Alex Saab.

Key terms:

-No return of $12 million he forfeited to DEA

-Applies to a single case, so in theory Saab can be charged in a separate 2021 case for food trafficking where he’s «co-conspirator 1»

-No book deal/Netflix series pic.twitter.com/wbe9ucknVQ

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) December 22, 2023