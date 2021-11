6 claves sobre el regreso de Spotify a Venezuela - Runrun

La aplicación puede descargarse directamente en Google Play Store y App Store, la misma está disponible en inglés y español, según reseña el sitio oficial

Este martes, 16 de noviembre, el periodista especializado en telecomunicaciones, Arnaldo Espinoza, informó que Venezuela entró oficialmente en la lista de países que pueden contratar el servicio de Spotify, la plataforma de reproducción de música vía streaming.

A través de su cuenta en Twitter, Espinoza explicó que a partir de las 7:00 pm Spotify agregó a Venezuela como territorio por primera vez desde la salida al aire de la compañía en 2006.

En 6 claves Runrun.es te explica qué significa el regreso de Spotify y cómo se puede usar la plataforma, que además está disponible en inglés y español:

¿Qué significa el regreso de Spotify a Venezuela?

Espinoza señaló que, con esta decisión, la app está disponible en las tiendas de aplicaciones locales y que se puede acceder sin necesidad de acceder a una Virtual Private Network (VPN) para tener una cuenta gratuita. Con esta red, los usuarios en el país podían contar con el servicio con una conexión cifrada, incluso, aunque no estuviera disponible en el territorio.

Los otros países que entraron junto con Venezuela a Spotify

Según lo reseñado por el periodista, la República Democrática del Congo, Iraq, Tajikistan y Libia al igual que Venezuela, fueron agregados en la lista de países que pueden acceder a la plataforma.

Venezuela es uno de seis países que entran hoy a Spotify, con DRC, Congo, Irak, Tajikistán y Libia.

¿Desde dónde se puede descargar Spotify en Venezuela?

La aplicación puede descargarse directamente en Google Play Store y App Store. Está disponible en inglés y español, según reseña el sitio oficial.

#UPDATE Oficialmente @Spotify @spotify_LATAM se encuentra disponible para Venezuela en 2 versiones: Inglés y Español según su sitio oficial

Diferencias entre la versión gratuita y la versión paga de Spotify

Las diferencias principales entre la versión paga y la versión gratuita radican en que la versión free se puede utilizar sin la necesidad de introducir una tarjeta de crédito o un método de pago, basta con crear una cuenta con el correo electrónico y una contraseña.

Con respecto al contenido, es exactamente idéntico tanto en la versión paga como en la versión gratuita, no hay ningún cambio en el número de canciones que permite escuchar ni tampoco en los podcasts.

La diferencia más significativa es que no se puede elegir la canción que el usuario quiera escuchar: hay que conformarse con el modo aleatorio del disco o artista. También, hay un límite para saltar las canciones, lo cual no se podrá hacer más de cinco veces.

Por su parte, en la versión paga, el usuario no tendrá que ver los anuncios publicitarios y podrá adelantar y seleccionar las canciones de su preferencia cuantas veces quiera. También, permite la descarga de la música a un dispositivo de su preferencia.

Precio de los planes premium de Spotify en Venezuela y métodos de pago

Spotify está disponible con cuatro paquetes disponibles para los usuarios venezolanos. Los precios van desde $2.99 USD (para estudiantes) hasta $9.60 para planes familiares. Para todos los usuarios nuevos, el primer mes será gratuito. Los métodos de pago son TDC y Paypal.

Spotify ya está disponible en Venezuela con cuatro paquetes disponibles para los oyentes venezolanos, desde $2.99 USD (para estudiantes) hasta $9.60 para planes familiares. Para todos los usuarios nuevos el primer mes será gratuito. #SpotifyVenezuela

¿Por qué no estaba disponible en el país?

Según explica el periodista Humberto Sánchez Amaya, una de las razones por la que no operaba era la falta de tarifas para el streaming. La Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela (Sacven), entidad de gestión colectiva, había sido cuestionada por no publicar o no actualizar sus tarifas.

«Muchos creen que no entra a Venezuela por tema político. Uno de los aspectos que dificulta es la facturación. He conversado con personal de esa compañía y se podría facturar en divisas a tasa oficia», comentó en diciembre Manuel Mirabal, director nacional de derecho de autor.

Un trabajo publicado en enero de 2021 por CónicaUno, a propósito de la situación de los músicos venezolanos, afirmaba que «Spotify es una empresa transparente que no quiere que haya un montón de gente quejándose porque no cobran» y que por esta razón no operaba en el país.